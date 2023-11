Pep Guardiola in Champions League: record e statistiche

Pep Guardiola continua a volare alto in UEFA Champions League dopo aver alzato il trofeo con il Barcellona nel 2008/09, nella stagione d'esordio da allenatore della prima squadra.

Da allora ha collezionato altri due titoli con Barcellona e Manchester City, altre nove presenze in semifinale (record) e un posto d'onore in diverse classifiche assolute.

Alla quarta giornata, in occasione della facile vittoria contro lo Young Boys, lo spagnolo ha superato il proprio record con il City, rimanendo imbattuto da 17 partite della competizione. Potrebbe battere il record assoluto a giugno a Wembley, teatro di due sue vittorie in Champions League da giocatore e da allenatore.

"Mi ha dato più di quanto avrei mai potuto immaginare", ha detto Guardiola a proposito della competizione a maggio. È giusto dire, però, che anche lui le ha restituito molto.

Il bilancio di Guardiola da allenatore in Champions League

SQUADRA GIOCATE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE GOL FATTI GOL SUBITI Man City 78 52 14 12 186 76 Bayern 36 23 5 8 87 37 Barcellona 49 30 14 5 116 41 TOTALE 163 105 33 25 389 154

Strisce di imbattibilità più lunghe in Champions League da allenatore

Guardiola ha superato il proprio record conquistando il 17esimo risultato utile consecutivo con il Manchester City alla quarta giornata (12 vittorie, 5 pareggi) ed eclissando le 16 partite senza sconfitte inanellate con il Barcellona tra il 2011 e il 2012. Se continuasse così, scalzerebbe Sir Alex Ferguson dal primo posto a Wembley il 1° giugno. Chi è che aveva già interrotto una lunga serie di Sir Alex nel 2009? Ma Guardiola, naturalmente.

25 Sir Alex Ferguson (Man Utd, 19/09/2007 – 05/05/2009)

19 Ottmar Hitzfeld (Bayern, 14/03/2001 – 02/04/2002)

19 Louis van Gaal (Ajax, 14/09/1994 – 20/03/1996)

17 Pep Guardiola (Man City, 06/09/2022 –)

16 Hansi Flick (Bayern, 06/11/2019 – 17/03/2021)

16 Pep Guardiola (Barcellona, 08/03/2011 – 03/04/2012)

16 Sir Alex Ferguson (Man Utd, 04/03/1998 – 29/09/1999)

16 Sir Alex Ferguson (Man Utd, 23/10/2001 – 23/10/2002)

Guardiola: 'Ho bei ricordi di Wembley'

Maggior numero di Champions League/Coppe dei Campioni vinte da allenatore

Guardiola è diventato il quarto allenatore a vincere la Coppa dei Campioni tre volte dopo il trionfo del Manchester City contro l'Inter a Istanbul nel 2023: con un altro successo, eguaglierà il record di Carlo Ancelotti. È anche il sesto allenatore ad aver vinto il titolo con più squadre, nonché uno dei sei ad averlo conquistato da giocatore e da allenatore insieme a leggende come Frank Rijkaard, Zinédine Zidane e Ancelotti.

4 Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007; Real Madrid 2014, 2022)

3 Pep Guardiola (Barcellona 2009, 2011; Man City 2023)

3 Bob Paisley (Liverpool 1977, 1978, 1981)

3 Zinédine Zidane (Real Madrid 2016, 2017, 2018)



Maggior numero di Champions League/Coppe dei Campioni con più squadre

2 Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007; Real Madrid 2014, 2022)

2 Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983)

2 Pep Guardiola (Barcellona 2009, 2011; Man City 2023)

2 Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013)

2 Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern 2001)

2 José Mourinho (Porto 2004, Inter 2010)



Maggior numero di Champions League/Coppe dei Campioni da giocatore e allenatore

6 Carlo Ancelotti (AC Milan 1989, 1990 | AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014, 2022)

5 Miguel Muñoz (Real Madrid 1956, 1957, 1958 | Real Madrid 1960, 1966)

4 Johan Cruyff (Ajax 1971, 1972, 1973 | Barcellona 1992)

4 Pep Guardiola (Barcellona 1992 | Barcellona 2009, 2011; Man City 2023)

4 Frank Rijkaard (Ajax 1995, AC Milan 1989, 1990 | Barcellona 2006)

4 Zinédine Zidane (Real Madrid 2002 | Real Madrid 2016, 2017, 2018)

3 Giovanni Trapattoni (AC Milan 1963, 1969 | Juventus 1985)

Quali allenatori hanno vinto più partite in Champions League?

Ancelotti è in cima alla lista degli allenatori con il maggior numero di vittorie in Champions League, ma Guardiola gli sta con il fiato sul collo dopo aver scavalcato Sir Alex Ferguson in questa stagione.

ALLENATORE GIOCATE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE Carlo Ancelotti 194 110 43 41 Pep Guardiola 163 105 33 25 Sir Alex Ferguson 190 102 49 39

Quali allenatori hanno più panchine in Champions League?

Guardiola è uno dei soli otto allenatori ad aver collezionato almeno 100 gettoni da quando la massima competizione europea per club ha assunto il suo format attuale (1992/93). Ancelotti è l'unico tecnico ancora in attività che lo precede.

ALLENATORE GIOCATE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE Carlo Ancelotti 194 110 43 41 Sir Alex Ferguson 190 102 49 39 Arsène Wenger 178 82 41 55 Pep Guardiola 163 105 33 25

*Dalla fase a gironi alla finale, dall'inizio della UEFA Champions League (1992/93)

Supercoppa UEFA

Nell'agosto 2023, Guardiola è diventato il primo allenatore a vincere la Supercoppa UEFA con tre club diversi dopo il 5-4 ai rigori tra Manchester City e Siviglia (1-1 dts). Ha anche raggiunto Ancelotti detenendo il maggior numero di vittorie nella competizione da allenatore, quattro. Da giocatore e allenatore ha totalizzato cinque vittorie, agganciando ancora una volta Ancelotti.

Supercoppe vinte da allenatore

4 Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014, 2022)

4 Pep Guardiola (Barcellona 2009, 2011, Bayern 2013, Man City 2023)

Supercoppe vinte con più squadre

3 Pep Guardiola (Barcellona 2009, 2011, Bayern 2013, Man City 2023)

Supercoppe vinte complessivamente da giocatore e allenatore

5 Carlo Ancelotti (1990 | 2003, 2007, 2014, 2022)

5 Pep Guardiola (1992 | 2009, 2011, 2013, 2023)