Lazio-Feyenoord 1-0: Immobile leggenda, la Lazio va

La Lazio batte di misura il Feyenoord e tiene più che vive le sue speranze di qualificazione in UEFA Champions League. All'Olimpico, nella quarta giornata della fase a gironi, i Biancocelesti conquistano la seconda vittoria nel Gruppo E e scavalcano proprio gli olandesi al secondo posto: decide una rete nel recupero del primo tempo di Ciro Immobile. Per il capitano è il gol numero 200 in maglia Biancoceleste.



Lazio-Feyenoord 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



La Lazio parte forte e Mattia Zaccagni costringe subito all'ammonizione Bart Nieuwkoop, in chiara difficoltà sulla fascia destra. L'esterno difensivo si fa anche male per uno scontro fortuito con Elseid Hysaj e dopo 20 minuti è costretto a chiedere la sostituzione: al suo posto entra l'austriaco Gernot Trauner.

La squadra di Slot argina la sfuriata Biancoceleste e con il passare dei minuti cresce di livello. L'occasione migliore è sui piedi del "solito" Santiago Giménez, smarcato alla grande da Quinten Timber: Ivan Provedel si supera sulla conclusione in diagonale dell'attaccante messicano.

Alla retroguardia di Sarri mettono i brividi anche il rientrante Mats Wieffer con un colpo di testa e Igor Paixão con un sinistro velenoso, ma nel recupero del primo tempo la Lazio passa: Immobile riceve il pallone da Felipe Anderson sul filo del fuorigioco, aggira Justin Bijlow e deposita in rete di destro a porta sguarnita.



L'Olimpico esplode, il capitano non trattiene la sua gioia e va a festeggiare sotto la Curva Nord. Sarri nella ripresa toglie Daichi Kamada e inserisce il francese Matteo Arne Slot. Che alza la pressione e va vicina al gol ancora con Giménez, il cui colpo di testa termina di un soffio a lato e mette i brividi alla Curva Nord.

La Lazio non molla e conquista tre punti fondamentali nell'apertissimo Gruppo E.

Elseid Hysaj della Lazio lotta con Mats Wieffer del Feyenoord Getty Images

Formazioni



Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj (77' Pellegrini); Kamada (53' Guendouzi), Vecino (77' Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (63' Castellanos), Zaccagni (63' Pedro)

 All. Sarri



Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop (20' Trauner (74' Jahanbakhsh)), Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Zerrouki (81' Ueda), Timber (81' Milambo); Stengs, Giménez, Igor Paixao (74' Ivanusec).

 All. Slot