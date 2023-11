Milan-Paris 2-1, Rossoneri super con Leão e Giroud

Il Milan cancella il gol in apertura di Milan Škriniar grazie alla rovesciata di Rafael Leão e al colpo di testa di Olivier Giroud battendo il Paris a San Siro e conquistando tre punti pesantissimi nel Gruppo F.

Il primo tiro è del Milan con Leão che ci prova da fuori impegnando a terra il grande ex Gianluigi Donnarumma. Poi lo stesso Leão si scatena a sinistra e mette dentro un pallone che Ruben Loftus-Cheek calcia alto da posizione più che favorevole.

Dall'altra parte Mike Maignan si distende bene in tuffo per sventare la conclusione di Kylian Mbappé ma non può nulla poco dopo quando Marquinhos prolunga un corner da destra permettendo a Škriniar di insaccare di testa da due passi.

Il Milan non ci sta: Yunus Musah calcia tra le braccia di Donnarumma da ottima posizione. Poi il portiere del PSG si supera sulla conclusione in diagonale di Olivier Giroud ma non può nulla sulla conseguente rovesciata di Leão che rimette subito il risultato in parità.

In un primo quarto d'ora che non smette di regalare emozioni c'è anche spazio per la perfetta uscita di Maignan sui piedi di Mbappé. Ma le occasioni continuano a fioccarre da una parte e dall'altra: la traversa salva il Milan sul tiro da fuori di Ousmane Dembélé mentre sulla conseguente ripartenza Giroud trova solo l'esterno della rete davanti a Donnarumma.

Fikayo Tomori ci prova su punizione ma Donnarumma è attento, poi Leão sfiora il palo con un tiro rasoterra al termine di una bella azione personale a sinistra. Il gol del vantaggio il Milan lo trova in apertura di ripresa con un gran colpo di testa di Giroud sul perfetto cross di Theo Hernández.

Il terzino del Milan impegna Donnarumma con un bel calcio di punizione. Il Paris cerca l'assalto finale, il Milan si abbassa un po' troppo ma il nuovo entrato Noah Okafor si vede negare il tris da un miracolo di Donnarumma. Dall'altra parte Dembelé colpisce il palo esterno con la partita che continua a regalare emozioni su emozioni. Al fischio finale esulta il Milan.

