Quarta giornata di Champions League: anteprima partita per partita

La fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24 ha superato il giro di boa: ecco la guida a tutte le partite della quarta giornata, che come sempre daranno inizio a un finale roboante.

Martedì 7 novembre

Le squadre sono a pari punti (quattro) e la valutazione di Nico Schlotterbeck sulla vittoria del BVB alla terza giornata riassume bene la situazione. "Forse era più giusto un pareggio, ma accettiamo volentieri la vittoria e siamo tornati in buona posizione". Il Newcastle, la squadra più prolifica della Premier League, metterà nuovamente alla prova la difesa dei padroni di casa, anche se Kieran Trippier afferma: "Non eravamo neanche lontanamente vicini alla condizione ideale. Possiamo fare molto meglio".

La squadra ucraina ha tenuto testa al Barcellona nella prima partita con Marino Pušić in panchina, ma il nuovo allenatore crede che stia già applicando i suoi concetti. "Lo Shakhtar è una grande squadra, quindi dobbiamo giocare un bel calcio", ha detto. "Dobbiamo pressare e cercare di imporci. Siamo stati coraggiosi quando dovevamo soffrire". Il suo collega Xavi Hernández, dal canto suo, si aspetta qualcosa in più: "Loro hanno lottato per la palla, volevano essere come noi, e sono stati bravi dal punto di vista tecnico".

L'Atlético ha dovuto sudare per pareggiare 2-2 all'andata e Diego Simeone si aspetta che la squadra scozzese sconvolga i piani dei colchoneros proprio come l'ultima volta. "Non siamo riusciti a giocare come volevamo nel primo tempo", ha detto. "Nell'intervallo abbiamo parlato e ci siamo detti che dovevamo giocare con coraggio per creare occasioni". La squadra di Brandan Rodgers occupa una posizione precaria nel girone, ma il centrocampista Matt O'Riley rimane ottimista: "Stiamo migliorando partita dopo partita, quindi possiamo aspettarci qualcosa di più".

Pedro Rodríguez avverte i compagni che non potranno ripetere la brutta prestazione vista nella sconfitta per 3-1 in casa del Feyenoord. "Sapevamo che erano molto forti", ha detto. "Loro sono molto aggressivi e giocano bene con la palla. Sono avversari difficili, ma è normale trovare squadre forti in Champions League. Non possiamo permetterci di affrontare la partita in questo modo". Il portiere Justin Bijlow, però, si aspetta una Lazio diversa: "Sappiamo che in Champions League, soprattutto contro una squadra come la Lazio, bisogna sempre stare attenti".

La Lazio ha sempre segnato nelle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League.

Il centrocampista Yunus Musah prova a trarre qualche spunto positivo dalla sconfitta per 3-0 a Parigi: "Dopo ogni partita, ci sentiamo come se fossimo a pochi centimetri dalla vittoria. Si tratta solo di sfruttare le occasioni". Un giovane che sicuramente le sta sfruttando è il centrocampista 17enne Warren Zaïre-Emery, Player of the Match alla terza giornata e simbolo di una squadra che inizia a cambiare passo. "Si vede il nostro affiatamento, siamo una vera squadra e questo è molto importante", ha detto. "Faremo di tutto per vincere questa seconda partita".

Pep Guardiola ha elogiato Erling Haaland dopo i due gol che hanno aiutato il City a superare la squadra svizzera alla terza giornata, anche se ha ammesso che l'implacabile attaccante norvegese può essere assistito meglio: "Questo ragazzo segnerà per tutta la vita", ha detto. "È pericolosissimo, ma a volte ci mancano i giocatori capaci di trovare il passaggio e il tempo giusto come Kevin [De Bruyne] e Gündoğan". Nel frattempo, l'allenatore dell'YB Raphaël Wicky ha illustrato il suo piano per fermare i campioni in carica alla quarta giornata: "Ci vuole una partita perfetta, ovvero bisogna sfruttare tutte le occasioni e non subire gol su calci piazzati".

Christoph Baumgartner non vede l'ora di affrontare questa difficile trasferta ma ha avvertito i compagni di squadra che devono migliorare per ripetere la vittoria per 3-1 alla terza giornata. "Abbiamo perso palla troppo facilmente, non abbiamo reagito perfettamente in difesa e in un paio di occasioni siamo stati fortunati", ha osservato. "Ora andiamo a Belgrado, in uno degli stadi più belli d'Europa. Se anche lì faremo bene, saremo sulla buona strada per superare la fase a gironi". Anche Mirko Ivanić si aspetta una prestazione migliore dai suoi colleghi del Crvena zvezda: "Abbiamo dimostrato di poter affrontare questa squadra e a Belgrado sarà tutto diverso".

Anche se il Porto si è imposto 4-1 alla terza giornata, il centrocampista Pepê ha sottolineato che la sua squadra ha dovuto reagire d'orgoglio dopo lo svantaggio di un gol all'intervallo: "Nel primo tempo abbiamo faticato un po', ma nella ripresa siamo riusciti a fare quello su cui avevamo lavorato per tutta la settimana: abbiamo messo gli avversari sotto pressione, abbiamo segnato e abbiamo vinto". Nel frattempo, il quotidiano belga Le Soir ha commentato così la seconda partita persa dall'Anversa dopo essere andato in vantaggio: "L'Anversa può avere rimpianti, ma soprattutto deve imparare da questi errori ai massimi livelli".

Mercoledì 8 novembre

L'allenatore dell'Union, Urs Fischer, cerca disperatamente una svolta la nona sconfitta consecutiva in tutte le competizioni alla terza giornata: "Abbiamo fatto molto per costringerli a un solo tiro in porta e abbiamo perso comunque 1-0". Il Napoli non è sembrato esattamente quello della scorsa stagione, ma giocatori decisivi come Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia stanno tornando al meglio. Non a caso, la rivista sportiva tedesca kickerha scritto: "Le azioni individuali di Kvaratskhelia hanno fatto la differenza".

Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite contro squadre tedesche senza subire gol.



Brais Méndez ha segnato in tutte e tre le partite della fase a gironi della Real Sociedad e ha aiutato la capolista a conquistare sette punti su nove nella prima stagione in Champions League dal 2013/14. "La verità è che questa è la competizione che sogni fin da bambino", ha detto. "Il nostro inizio è stato quasi perfetto". Il Benfica, al contrario, resta a zero punti dopo aver perso 1-0 alla terza giornata e Roger Schmidt ne ha evidenziato i margini di miglioramento: "Abbiamo difficoltà a creare. Abbiamo qualità , ma in questo momento non siamo in grado di vincere i duelli e giocare i palloni giusti, quelli decisivi".

La pazienza è stata la virtù del Bayern nelle ultime settimane. Commentando la gara d'andata, vinta 3-1 dal Bayern, Kingsley Coman ha osservato: "Non è stato facile perché ci hanno messo sotto pressione, ma nel secondo tempo c'era più spazio e ne abbiamo approfittato". Per ribadire questa statistica, gli uomini di Thomas Tuchel hanno segnato otto gol nella seconda frazione di gioco della gara successiva contro il Darmstadt. Tuttavia, Kaan Ayhan è convinto che il Galatasaray possa tenergli testa per 90 minuti: "Abbiamo messo il Bayern sotto pressione, non solo nel primo tempo ma per tutta la partita, e creato molte occasioni da gol".

André Onana ritiene che il rigore parato nel recupero, suggellando la vittoria alla terza giornata, riaprirà la stagione dei Red Devils: "Non si può essere sempre al top. Essere un giocatore dello United non è facile. Siamo un grande club e dobbiamo sempre vincere". L'allenatore del Copenaghen, Jacob Neestrup, si rifiuta di attribuire le sconfitte nel girone alla sfortuna. "Nel calcio non esiste sfortuna", ha detto. "Tutto si decide con parate o gol importanti; nelle prime tre partite non siamo riusciti a ribaltare la situazione a nostro favore e quindi abbiamo un solo punto. I fatti sono questi".

Gabriel Jesus, a segno in tutte e tre le partite del girone, ritiene che la sua squadra sia all'altezza delle sfide da affrontare nella prima partecipazione in Champions League dal 2016/17. "Non è facile giocare sul grande palcoscenico, ma ci daremo da fare", ha commentato. Nel frattempo, Nemanja Gudelj ribadisce che il Siviglia può ancora qualificarsi, nonostante non abbia ancora vinto e arrivi da una sconfitta per 2-1 nell'ultima partita: "Ci sono stati momenti in cui siamo stati superiori all'Arsenal nel pressing", ha dichiarato. "Sarà una partita molto difficile, ma crediamo in noi stessi".

Dopo il pareggio contro il Lens, il PSV cerca ancora il primo trionfo nella fase a gironi, ma i suoi talenti offensivi sono pronti alla sfida. L'attaccante Johan Bakayoko ha dichiarato: "Sia io che Chucky [Hirving Lozano] siamo in grado di puntare gli avversari e creare spazi per la conclusione. Il destino è ancora nelle nostre mani, ma dobbiamo battere il Lens ad Eindhoven." Non sarà facile, però, dato che il Lens ha subito al massimo un gol in nove partite e il 28 ottobre ha battuto il Nantes per 4-0. Dopo quella gara, l'allenatore Franck Haise ha dichiarato: "Non si può dare nulla per scontato, ma da un po' giochiamo come vogliamo e la partita di stasera lo dimostra".

Il Braga ha dato filo da torcere alle merengues alla terza giornata ma, con tre punti in tre partite, l'allenatore Artur Jorge sa che qualificarsi non sarà facile. "Siamo ancora in lotta, ma le prossime saranno due trasferte difficili [Real Madrid e Napoli]. Abbiamo comunque dimostrato che siamo qui per combattere, perché siamo guerrieri". Per fare risultato dovranno fermare soprattutto Jude Bellingham, autore di un gol nella gara d'andata e di altre due reti nel Clásico vinto dal Real il 28 ottobre. "Siamo tutti sorpresi della sua bravura", ha detto Carlo Ancelotti. "Potrebbe segnare tranquillamente 20 o 25 gol. Per noi è un giocatore molto importante e finora fatto più differenza di tutti".

"Possiamo essere orgogliosi della nostra prestazione. Fin dal primo secondo abbiamo giocato con coraggio e abbiamo sempre creato problemi", ha commentato il portiere Alexander Schlager dopo la sconfitta del Salisburgo per 2- 1 a Milano. In caso di vittoria, l'Inter andrà agli ottavi, ma Simone Inzaghi non dà nulla per scontato. "Abbiamo sette punti, ma è un girone molto equilibrato", ha detto. "Adesso ci sono due trasferte di fila e sappiamo che in Champions League non c'è niente di facile. La gara di ritorno sarà molto simile e il Salisburgo gioca così da tanti anni".

L'Inter ha vinto 100 partite nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (qualificazioni incluse).

