Cosa guardare alla quarta giornata di UEFA Champions League

La seconda metà della fase a gironi di UEFA Champions League 2023/24 inizia il 7 novembre, quando le migliori squadre del continente si riaffrontano a campi invertiti.

UEFA.com seleziona i principali temi di discussione della quarta giornata.

7 novembre

Dortmund - Newcastle (18:45)

Shakhtar Donetsk - Barcellona (18:45)

Atlético de Madrid - Celtic (21:00)

Lazio - Feyenoord (21:00)

Milan - Paris (21:00)

Man City - Young Boys (21) :00)

Crvena zvezda - Lipsia (21:00)

Porto - Anversa (21:00)

8 novembre

Napoli - Union Berlino (18:45)

Real Sociedad - Benfica (18:45)

Bayern - Galatasaray (21:00)

Copenaghen - Man United (21:00)

Arsenal - Siviglia (21:00)

PSV Eindhoven - Lens (21:00) 00)

Real Madrid - Braga (21:00)

Salisburgo - Inter (21:00)

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Cosa guardare

Quattro candidate alla qualificazione

Finora, solo quattro squadre hanno vinto tutte e tre le partite della fase a gironi: Bayern, Barcellona, Manchester City e Real Madrid. Queste contendenti d'élite sono senza dubbio tra le favorite alla vittoria del torneo e faranno un passo avanti verso la finale a Wembley in caso di successo alla quarta giornata.

Come ha detto il tecnico blaugrana Xavi dopo la vittoria casalinga contro lo Shakhtar Donetsk alla terza giornata: "Nove punti su nove sono un ottimo bottino. Non siamo ancora qualificati, ma è stato un passo avanti molto importante e ci sentiamo molto bene".

Highlights: Galatasaray-Bayern 1-3

Gruppo F completamente aperto

Al sorteggio, il Gruppo F è stato indicato come uno dei gironi più competitivi degli ultimi anni e finora ha mantenuto le promesse. Paris, Dortmund, Newcastle e Milan hanno già dato vita a partite divertenti, ma nessuno sa ancora quali due si qualificheranno perché solo quattro punti separano la capolista Paris dal Milan al quarto posto.

"Si sapeva che sarebbe stato un girone combattuto", ha detto l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Dortmund alla terza giornata. "Stasera per noi è stato un duro colpo, soprattutto perché giocavamo in casa. Adesso ci aspettano due trasferte molto importanti". Al momento è impossibile dire come andranno le cose, ma il quadro potrebbe diventare più chiaro dopo le appetitose sfide della quarta giornata.

Zaïre-Emery elogia l'unità del Paris

Højlund torna a Copenhagen

Dopo aver giocato contro la sua ex squadra all'Old Trafford, l'attaccante Rasmus Højlund del Manchester United torna dove tutto ha avuto inizio, ovvero a Copenhagen, per un altro big match del Gruppo A. Højlund è cresciuto nelle giovanili della squadra della capitale danese, arrivando in nazionale maggiore grazie ai cinque gol in UEFA Europa Conference League 2021/22 prima di trasferirsi allo Sturm Graz.

Højlund non è riuscito ad affrontare suo fratello Oscar a Manchester, perché è stato sostituito cinque minuti prima che suo fratello entrasse in campo. In Danimarca, i due potrebbero avere un'altra opportunità di giocare contro, ma non ci sarà spazio per i sentimenti perché entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per tenere il passo di Bayern e Galatasaray.

In the Zone: la velocità delle transizioni del Manchester United

Quando si giocano le partite della fase a gironi di UEFA Champions League? Quarta giornata: 7/8 novembre

Quinta giornata: 28/29 novembre

Sesta giornata: 12/13 dicembre

Prossime partite

• Thomas Müller del Bayern potrebbe raggiungere il traguardo delle 150 presenze nelle competizioni UEFA per club se dovesse giocare alla quarta e alla quinta giornata. Luka Modrić del Real Madrid e Sergio Ramos del Siviglia hanno compiuto l'impresa alla terza.

• Pepe apprezzerà l'opportunità di tornare al Camp Nou il 28 novembre, quando il Porto affronterà il Barcellona. L'ex giocatore del Real Madrid ha giocato 11 volte il Clásico da ospite, con un bilancio di V4 P2 S5.

• Prova difficile per il Manchester United il 29 novembre, quando incontrerà il Galatasaray all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi. In tre trasferte di Champions League in questo stadio, lo United non ha mai vinto: l'ultima volta è stato battuto 1-0 nella fase a gironi nel 2012.