In the Zone: analisi di Paris-Milan 3-0

Mercoledì sera, il Paris Saint-Germain è tornato in testa al Gruppo F vincendo 3-0 in casa contro l'AC Milan.

In questo articolo presentato da Fedex, l'osservatore tecnico UEFA Ole Gunnar Solskjær individua i principali temi tattici della partita: dal pressing aggressivo del Milan, alle pericolose transizioni degli attaccanti del Paris, fino all'impatto del giovane Warren Zaïre-Emery.

Paris-Milan 3-0: la partita minuto per minuto

Moduli

La partita

L'aggressività del Milan nella metà campo avversaria

L'approccio del Milan è stato aggressivo in fase di non possesso. Guardando il primo video, possiamo vedere che ha cercato di esercitare la pressione nelle zone alte e riconquistare la palla vicino alla porta del Paris.

Il Milan è stato ben organizzato e ha conquistato la palla a centrocampo (terminando con una percentuale di successo nei contrasti del 59,3%), sentendosi a suo agio nel lasciare la difesa esposta a un tre contro tre. Tuttavia, non è riuscito a capitalizzare i palloni riconquistati, è stato poco preciso in attacco e non ha ancora segnato in questa fase a gironi. Quando ti trovi di fronte Kylian Mbappé e Zaïre-Emery, i due giocatori che hanno fatto di più la differenza, occorre fare di più.

Detto questo, fino al primo gol il Milan è stato solido, ha intercettato palloni a centrocampo e sembrava avere il controllo in fase di possesso palla. I padroni di casa sono stati rigidi nel loro 4-2-4 e 4-4-2, affidandosi a Mbappé e Vitinha per la creatività. Alla fine hanno avuto ragione, ma il Milan è comunque partito bene.

In the Zone: l'aggressività del Milan

Il Paris penetra con qualità e combinazioni

Il Paris doveva trovare soluzioni per sbloccarsi e, in questo senso, è stato aiutato dal 17enne Zaïre-Emery. La qualità del ragazzo, votato Player of the Match, è stata determinante nel tenere la palla e spostare il gioco più in alto.

L'aggressività del Milan nell'uno contro uno ha dato origine a molti duelli, ma a volte i rossoneri si sono esposti. Nella seconda clip del secondo video, vediamo Achraf Hakimi estromettere sei giocatori passando a Ousmane Dembélé, che ha molto spazio per ricevere la palla e muoversi per vie centrali.

La terza clip evidenzia il grande sostegno di Vitinha. Con i suoi movimenti senza palla, offre varie angolazioni al giocatore che ha il possesso, permettendo alla sua squadra di avanzare nell'ultimo terzo di campo.

In the Zone: la qualità e le combinazioni del Paris

La distribuzione di Maignan e le occasioni del Milan

Una delle migliori occasioni del Milan arriva da un lancio lungo in avanti di Mike Maignan (clip 1). Il portiere vede uno spazio dietro la difesa alta del Paris e serve Christian Pulišić, che entra in area di rigore e crea un'occasione da gol diretta.

Nella seconda clip, Maignan lancia lungo per Olivier Giroud, che fa sponda. Sette giocatori del Milan sono in attacco al momento del tiro, ribadendo il loro impegno ad andare avanti, a conquistare le seconde palle e a mantenere lo slancio nelle manovre offensive.

In the Zone: la distribuzione di Maignan

La pericolosità dei tre attaccanti del Paris

I tre attaccanti del Paris, potenti e veloci, sono sempre pericolosi nelle transizioni, soprattutto quando la squadra è in vantaggio e gli avversari devono attaccare di più. È allora che si aprono spazi e che i tre diventano letali, come si è visto nel secondo tempo.

In questo ultimo video, tre esempi dimostrano come le qualità individuali, la velocità e gli attacchi diretti mettono in difficoltà gli avversari, con tre occasioni create dopo aver conquistato la palla nella propria metà campo. È un tratto distintivo del Paris, che attacca dal basso sfruttando la velocità in contropiede.

La partita è stata aperta e il Parigi è andato a nozze perché il Milan era calato di intensità dopo un ottimo inizio. I difensori rossoneri erano preoccupati degli spazi dietro di loro e sono arretrati, aumentando la distanza dal centrocampo.

Infine, una nota su Zaire-Emery. Il velocissimo giocatore ha effettuato otto recuperi (più di ogni altro avversario o compagno), ha creato quattro occasioni e servito due assist. Lui e Vitinha (altro giocatore che ho già indicato) hanno portato la palla più di ogni altro giocatore – rispettivamente per 388 metri e 331 metri. È una gioia vedere avanzare con la palla Zaire-Emery, che è stato meritatamente dalla parte dei vincitori.