Sorteggi quarti di finale, semifinali e finale di UEFA Champions League: dove si svolgono, quando e chi vi partecipa?

Il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di UEFA Champions League 2023/24 si svolgerà venerdì 15 marzo 2024.

UEFA Champions League 2023/24: le date importanti

Quali squadre partecipano al sorteggio dei quarti di finale?

Al sorteggio partecipano le otto squadre che superano gli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Ai quarti di finale di Champions League possono affrontarsi squadre della stessa nazione?

Sì, è un sorteggio aperto senza teste di serie. Inoltre, i club possono affrontarne altri della stessa federazione o già affrontati nella fase a gironi.

Come funziona il sorteggio dei quarti di finale di Champions League?

Otto palline contenenti i nomi delle squadre qualificate vengono inserite in una grande urna centrale e mescolate. La prima squadra estratta gioca la prima partita in casa contro la seconda estratta. La procedura viene ripetuta con le palline rimaste nell'urna fino a completare gli accoppiamenti dei quarti di finale.

Come funziona il sorteggio delle semifinali di Champions League?

Per il sorteggio delle semifinali, quattro palline contenenti la dicitura da "Vincente quarto di finale 1" a "Vincente quarto di finale 4" vengono inserite in una grande urna centrale e mescolate. La prima e la seconda pallina estratta determinano l'accoppiamento della prima semifinale, con la prima estratta che gioca in casa all'andata. La procedura viene ripetuta con le palline rimaste nell'urna per completare gli accoppiamenti delle semifinali.

Perché c'è un sorteggio per la finale di Champions League?

Viene effettuato un terzo sorteggio per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale.

Come posso guardare il sorteggio?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com.

Quando si giocano i quarti di finale e le semifinali?

Andata quarti di finale: martedì 9/mercoledì 10 aprile 2024

Ritorno quarti di finale: martedì 16/mercoledì 17 aprile 2024

Semifinali di andata: martedì 30 aprile/mercoledì 1 maggio 2024

Semifinali di ritorno: martedì 7/mercoledì 8 maggio 2024