Paris-Milan 3-0, a segno Mbappé, Kolo Muani e Lee

Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani e Kang-in Lee a segno per il Paris Saint Germain che supera nettamente il Milan relegando la squadra di Stefano Pioli all'ultimo posto nel Gruppo F con due punti in tre partite e ancora zero gol all'attivo.

Il tecnico rossonero parte con Pierre Kalulu a destra, Rade Krunić a centrocampo tra Tijjani Reijnders e Yunus Musah e il solito tridente formato da Rafael Leão, Olivier Giroud e Christian Pulisic. Luis Enrique schiera il 17enne Warren Zaïre-Emery a centrocampo con Manuel Ugarte e Vitihna. Davanti la torre Kolo Muani in mezze alle frecce Ousmane Dembélé e Mbappé.

I padroni di casa partono forte pressando alto, ma piano piano il Milan prende le misure e si rende pericoloso con delle buone ripartenze guidate da Reijnders, protagonista a centrocampo. La prima parata è di Mike Maignan sul rasoterra da fuori di Mbappé. Dall'altra parte è Leão a sfiorare il palo con un bel diagonale dal limite.

Mbappè scocca il tiro che regala il vantaggio al Paris AFP via Getty Images

Il solito Mbappé la sblocca però poco dopo la mezzora. Zaïre-Emery scappa via a Reijnders e serve l'attaccante che punta Fikayo Tomori e fredda Maignan rubandogli il tempo con un rasoterra secco sul primo palo. Si va al riposo con la squadra di casa avanti di un gol.

Nella ripresa il Paris raddoppia con Dembélé ma la rete viene annullata dal VAR per un fallo su Musah a inizio azione. Subito dopo il Milan ha una ghiotta opportunità per pareggiare ma Pulisic opta per il passaggio al centro a Giroud invece di concludere da posizione più che favorevole davanti a Gianluigi Donnarumma e l'occasione sfuma.

Gol sbagliato, gol subito perché dall'altra parte Maignan non trattiene il rasoterra di Dembelé e Kolo Muani insacca sulla ribattuta. Poco dopo il portiere del Milan sventa su Mbappé, mentre il Milan fatica a creare vere occasioni da rete.

Nel finale il Milan cerca di riaprirla ma Donnarumma sventa su Leão. Dall'altra parte Maignan si supera sulla conclusione di Mbappé, deviando il pallone sul palo con le punta delle dita. Il portiere rossonero, capitola ancora sul tiro del nuovo entrato Lee Kang-in sugli sviluppi di un'altra splendida incursione palla al piede di Zaïre-Emery. Tra due settimane servirà un altro Milan per riaprire il discorso qualificazione.