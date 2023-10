Feyenoord-Lazio 3-1: Biancocelesti ko in Olanda

La Lazio incappa nella prima sconfitta in UEFA Champions League. A Rotterdam, nella terza giornata del Gruppo E, i Biancocelesti si arrendono 3-1 al Feyenoord, che supera 3-1 la squadra di Maurizio Sarri e la scavalca in classifica, portandosi a quota sei punti. 



Avvio intenso e aggressivo degli olandesi, pericolosi con un colpo di testa di Santiago Giménez, bravissimo a staccarsi dalla marcatura di Alessio Romagnoli, ma non a trovare la porta.

Pedro Rodriguez su rigore ha segnato il gol della bandiera della Lazio sul campo del Feyenoord Getty Images

La Lazio soffre e al 31’ capitola: errore in uscita di Nicolò Casale, i padroni di casa recuperano palla e servono Giménez, al resto pensa l’attaccante messicano, che sblocca il match con un bel mancino. Nel recupero arriva anche il raddoppio di Ramiz Zerrouki, che, dal limite dell’area, lascia partire un piatto destro molto potente e non dà scampo a Ivan Provedel. All’intervallo è 2-0 Feyenoord.

La musica non cambia neanche a inizio ripresa, con Igor Paixão che si presenta a tu per tu con il portiere avversario, ma spreca clamorosamente calciando alto sopra la traversa. Il primo, vero sussulto della Lazio nasce da un’iniziativa di Mattia Zaccagni: la conclusione del numero 20 viene respinta da Justin Bijlow, poi Taty Castellanos, a porta vuota, grazia gli olandesi.

Al 74’ c’è ancora gloria per Giménez: Provedel è miracoloso su Quinten Timber, ma non può nulla sul tap-in da distanza ravvicinata del numero 29, che sigla la sua personale doppietta. Un’ingenuità di Marcos López, autore di un intervento maldestro su Castellanos, regala un rigore e un pizzico di speranza alla squadra di Sarri, con Pedro Rodríguez che non sbaglia dal dischetto e, all’83’, accorcia le distanze. La Lazio ci prova, ma non basta. Il Feyenoord vince e sorpassa i Biancocelesti in classifica.



Formazioni

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop (López 46'), Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs (Ivanušec 78'), Giménez (Ueda 78'), Paixão (Jahanbakhsh 70'). All. Slot

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj (Lazzari 46'), Casale, Romagnoli, Marušić; Vecino, Rovella (Guendouzi 46'), Luis Alberto; Felipe Anderson (68′ Pedro Rodríguez), Immobile (Castellanos 54'), Zaccagni. All. Sarri