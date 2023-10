Riepilogo martedì: vincono Inter e Napoli, Bayern e Real fanno tre su tre

Bayern München e Real Madrid centrano la terza vittoria su tre nella fase a gironi, mentre Real Sociedad e Inter allungano il passo nel Gruppo D, l'Arsenal vince ancora e il Manchester United parte finalmente dai blocchi.

UEFA.com riepiloga le partite del martedì della terza giornata.

Gruppo A

Il gol di testa di Harry Maguire e il rigore parato da André Onana nel recupero aiutano lo United ad assicurarsi la prima vittoria nel Gruppo A. Maguire sfugge al suo marcatore e incorna in rete su cross di Christian Eriksen a 18' dalla fine. Onana, che aveva già neutralizzato Lukas Lerager in modo spettacolare poco dopo l'intervallo, artiglia il tiro dal dischetto in extremis di Jordan Larsson dopo un fallo in area di Scott McTominay su Mohamed Elyounoussi. Da segnalare anche un legno di Diogo Gonçalves in avvio.

Il Bayern rimane a punteggio pieno nel Gruppo A grazie a una vittoria combattuta. Kingsley Coman porta in vantaggio i campioni di Germania con un rasoterra angolato, ma i padroni di casa rispondono bene e pareggiano meritatamente con un rigore "a cucchiaio" di Mauro Icardi. Nel secondo tempo, la conclusione da distanza ravvicinata di Harry Kane riporta in vantaggio gli ospiti, che blindano i tre punti con una rete di Jamal Musiala su assist del capitano dell'Inghilterra.

Gruppo B

Due bei gol prima e dopo l'intervallo riportano l'Arsenal alla vittoria in Champions League. Gabriel Martinelli si invola a rete dopo un'ottima azione di Gabriel Jesus e apre le marcature alla fine del primo tempo. Nella ripresa, Jesus mostra ancora una volta le sue qualità creandosi spazio e sferrando uno straordinario tiro all'incrocio dei pali. Nemanja Gudelj accorcia di testa, ma l'Arsenal sale in testa al Gruppo B in una serata in cui la qualità offensiva fa la differenza.

Il Lens recupera e guadagna un punto, rimanendo ampiamente in corsa nel Gruppo B. Un tiro di Johan Bakayoko si insacca nell'angolino e porta gli ospiti in vantaggio al 9' del secondo tempo, ma 9' più tardi una volée d'istinto di Elye Wahi trasforma un delizioso cross di Przemysław Franchowski in gol.

Gruppo C

I 14 volte campioni d'Europa fanno tris con una sofferta vittoria a Braga. Dopo aver aperto le marcature dalla corta distanza, Rodrygo raddoppia ma vede annullarsi il gol per fuorigioco. È invece Jude Bellingham – su altro assist di Vinícius Júnior – a firmare con classe la seconda rete. Il Braga accorcia quasi immediatamente con Álvaro Djaló ma non riesce a pareggiare. Poi, Vinícius trova il terzo gol delle merengues, che però viene annullato di nuovo per offside.

Il Napoli ottiene la seconda vittoria esterna su due grazie a un gol di Giacomo Raspadori al 65'. In un incontro serrato, Raspadori insacca da pochi metri dopo uno dei tanti numeri del sempre pericoloso Khvicha Kvaratskhelia. David Fofana va vicino al pareggio prima dell'intervallo, ma Alex Meret riesce a deviare la sua conclusione sul fondo. Dopo tre giornate, gli azzurri sono secondi a tre lunghezze dal Real Madrid.

Gruppo D

La Real Sociedad domina in casa dei campioni del Portogallo e si assicura la seconda vittoria della stagione. Brais Méndez, Martin Zubimendi e Mikel Merino controllano il centrocampo, mentre l'esterno Takefusa Kubo è una minaccia costante sulla fascia destra. Petar Musa del Benfica mette la palla in rete a metà del primo tempo, ma il gol viene annullato per fuorigioco. L'allenatore del Benfica, Roger Schmidt, prova a sfruttare la panchina, ma la Real Sociedad dà la svolta quando Méndez insacca da distanza ravvicinata su un appoggio di Ander Barrenetxea.

Un rigore trasformato da Hakan Çalhanoğlu suggella la vittoria dell'Inter, che però deve sudare per centrare il secondo successo nel Gruppo D. Il gol del vantaggio di Alexis Sánchez (prima marcatura dopo il ritorno in nerazzurro) arriva a sorpresa al 19', anche se i nerazzurri potrebbero addirittura raddoppiare prima dell'intervallo. Oscar Gloukh, però, pareggia splendidamente al 57', ed è solo grazie alla freddezza di Çalhanoğlu dal dischetto che i vicecampioni in carica si assicurano i tre punti.

