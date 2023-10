Union Berlin-Napoli 0-1: decide Raspadori

Basta un gol di Jack Raspadori al Napoli. Gli azzurri vincono 1-0 a Berlino, riscattano la sconfitta col Real Madrid e si issano al secondo posto del gruppo C di Champions League.

Senza Victor Osimhen, Rudi Garcia si affida a Raspadori al centro dell'attacco e conferma in blocco la formazione che ha sbancato Verona poco più di 72 ore fa.

Il Napoli parte con le marce basse, forse condizionato dalla pioggia che cade copiosa sull'Olympiastadion. Gli azzurri fanno possesso palla ma non sfondano, l'Union prova a colpire in contropiede ma non punge. E quando ci riesce, al 24', il gol di Janik Haberer viene annullato per la posizione irregolare di partenza di David Fofana.

Il primo tempo scivola via senza particolare occasioni da segnalare, la ripresa comincia con gli azzurri un po' più propositivi e i tedeschi un po' meno aggressivi. In mezzo al campo Eljif Elmas prende il posto di Jens Cajuste, davanti Khvicha Kvaratskhelia prova a mettersi in proprio e quasi inventa un eurogol al 50' quando salta due difensori in dribbling sull'out di sinistra e viene contrato da Haberer solo al momento del tiro.

Sono le prove generali del gol che vale i tre punti: la zolla di campo è sempre la stessa, il gomito sinistro dell'area di rigore. Amir Rrahmani e Mário Rui recuperano palla sulla trequarti, Kvaratskhelia salta netto Christopher Trimmel, alza la testa e offre a Raspadori il pallone che Jack scarica in rete con un sinistro di prima intenzione.

Sotto di un gol, Urs Fischer dà fondo alla panchina alla disperata ricerca del pari ma trova solo un bel colpo di testa di Robin Knoche fuori di poco. Finisce 0-1, è la nona sconfitta di fila dei tedeschi, è la vittoria che blinda il secondo posto del Napoli.