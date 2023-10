Inter-Salisburgo 2-1: Nerazzurri al comando

L'Inter conquista la seconda vittoria casalinga consecutiva in UEFA Champions League e vola al comando, imbattuta, del Gruppo D, in attesa di Benfica-Real Sociedad. A San Siro, nella terza giornata, i Nerazzurri superano di misura un coriaceo Salisburgo: le reti di Alexis Sánchez e Hakan Çalhanoğlu su rigore griffano il 2-1 finale e vanificano il momentaneo pareggio dell'israeliano Oscar Gloukh.



Inter-Salisburgo 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



I campioni d'Austria giocano senza paura e mettono subito in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi, che ringrazia il suo portiere Yann Sommer, reattivo e bravo a neutralizzare il tentativo in diagonale di Gloukh. Al 19', comunque, San Siro può già esultare. Henrikh Mkhitaryan ha spazio e prova a servire Davide Frattesi, l'assist è impreciso per il nazionale azzurro ma ghiotto per Sánchez: il cileno di piatto destro fa centro e firma l'1-0.

Il vantaggio galvanizza i padroni di casa, che sfiorano il raddoppio su un cross basso di Denzel Dumfries che per poco il bosniaco Amar Dedić non devia nella sua porta: l'Inter deve accontentarsi di un angolo. La ripresa si apre con Nicolò Barella in campo al posto di Mkhitaryan, ammonito: Carlos Augusto ha anche lui una buona chance per il 2-0, ma il brasiliano ex Monza non inquadra lo specchio della porta.

Gli austriaci di Gerhard Struber hanno il merito di continuare a crederci e non mollare e al 58' trovano il pareggio: il destro a giro di Gloukh, classe 2004, è imprendibile per Sommer e corona una bella combinazione in velocità tra il croato Roko Šimić e il danese Maurits Kjærgaard. L'equilibrio, però, regge 7 minuti.

Alexis Sánchez aveva portato in vantaggio nel primo tempo i Nerazzurri di Simone Inzaghi Getty Images

Il centrocampista francese Lucas Gourna-Douath stende in area Frattesi e l'arbitro non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore, che Çalhanoğlu trasforma con la consueta freddezza e precisione. La squadra di Inzaghi trova anche il tris, con il "solito" Lautaro Martínez, ma il gol del capitano è annullato per fuorigioco di Frattesi.

Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero, ma il risultato finale non cambia più. L'Inter si gode il successo, il quarto nelle ultime cinque partite, e ora mette "nel mirino" la Roma, in attesa della trasferta in Austria di inizio novembre contro un Salisburgo che a San Siro ha giocato un'ottima partita.