Terza giornata di Champions League: anteprima partita per partita

La fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24 è al giro di boa: ecco tutte le informazioni più importanti sugli incontri della terza giornata.

Martedì 24 ottobre

"È stata una serata fantastica per tutta la squadra. Siamo venuti qui per vincere e dimostrare che possiamo dare filo da torcere", ha detto Wilfried Zaha dopo la prima vittoria in assoluto del Galatasaray in terra inglese, contro il Manchester United alla seconda giornata. Ora, però, la prova sarà ancora più difficile, perché il Bayern è reduce da 15 vittorie consecutive nella fase a gironi e l'ultima volta ha battuto il Copenaghen in rimonta.

La qualità di Lautaro Martínez si evince dal fatto che è stato nominato Player of the Match alla seconda giornata contro il Benfica pur non avendo trovato il gol. "È stato ottimo per tutta la partita, sempre pericoloso con i suoi movimenti e la sua velocità", hanno commentato gli osservatori tecnici UEFA. Con 10 gol in otto partite di Serie A, ci si aspetta che l'argentino torni ad esultare anche in Europa prima o poi.

Nella sconfitta contro la Real Sociedad alla seconda giornata, il Salisburgo non è riuscito a segnare solo per la terza volta nelle ultime 14 partite della fase a gironi di Champions League.

Entrambe le squadre cercano di recuperare terreno nel girone dopo le sconfitte alla seconda giornata, ma lo United è ancora a zero punti. "Mancano ancora quattro partite e ora ce ne sono due contro il Copenhagen", ha detto il tecnico Erik ten Hag dopo la sconfitta contro il Galatasaray. "Ogni gara è difficile, ma sappiamo cosa fare". L'unica nota positiva per i Red Devils è stata la doppietta di Rasmus Højlund, che è il capocannoniere della competizione e avrà sicuramente un ruolo fondamentale per rimettere in carreggiata la squadra inglese.

Sono stati 12 mesi importanti per Youssef En-Nesyri. L'attaccante del Siviglia ha raggiunto le semifinali di Coppa del Mondo alla fine dello scorso anno e ora è diventato il miglior marcatore marocchino in Champions League, superando Marouane Chamakh (ex Arsenal) con il gol nel 2-2 contro il PSV alla seconda giornata. "Non sono al 100%. Ho ancora la caviglia gonfia, ma devo aiutare la squadra", ha detto En-Nesyri dopo la partita.

"Sappiamo quanto siamo forti in casa ed è per questo che cerchiamo sempre di vincere", ha detto il difensore del Lens, Kevin Danso, dopo la vittoria contro l'Arsenal. La sua dichiarazione è confermata dal fatto la squadra francese ha perso solo una delle ultime 17 partite casalinghe nelle competizioni UEFA (V14 P2). Anche il PSV, però, ha dimostrato il suo coraggio nell'ultima gara, segnando due gol negli ultimi cinque minuti in casa del Siviglia e conquistando il primo punto.

Lo spettacolare tiro da fuori area di Bruma nel 3-2 del Braga in casa dell'Union Berlin è stato votato Gol della Settimana alla seconda giornata e per l'allenatore Artur Jorge rappresenta l'emblema della sua squadra. "Dipendiamo molto dalle capacità dei singoli e stavolta è stato Bruma ad emergere" ha commentato. "È stato un gol straordinario, capace di far balzare in piedi qualsiasi stadio". I padroni di casa, però, dovranno fare i conti con un altro giocatore dalle qualità incredibili: Jude Bellingham, protagonista assoluto del trionfo per 3-2 delle merengues in casa del Napoli.

"Con quello che abbiamo messo in campo meritavamo un altro risultato", ha detto Robin Gosens dell'Union Berlin dopo la sconfitta contro il Braga. "Abbiamo reagito bene dopo aver subito due gol. In qualche modo dobbiamo portare a casa qualcosa in queste partite; se non una vittoria, almeno un pareggio". La prossima occasione per rimontare nel Gruppo C è quella contro il Napoli, sconfitto a sua volta alla seconda giornata. Chi risponderà meglio alla battuta d'arresto?

Il Napoli ha vinto nove delle ultime 12 partite della fase a gironi di Champions League, ma ha perso le altre tre.

Dopo la vittoria per 2-0 della Real Sociedad in casa del Salisburgo alla seconda giornata, i titoli dei giornali erano pieni di elogi: "Sinfonia biancoblu", "Capolavoro a Salisburgo" e "La Real è un ciclone". Il Benfica dovrà sedare la tempesta se vuole superare il girone, avendo perso entrambe le partite senza segnare. Il difensore Juan Bernat punta al bottino massimo nelle prossime due partite: "Abbiamo due gare contro la Real Sociedad ed è importante fare sei punti", ha commentato. "Sarebbe bello continuare a lottare".

Mercoledì 25 ottobre

"È più bello vincere nel finale, perché dimostra che hai una mentalità forte", ha detto il centrocampista Matteo Guendouzi dopo il gol in abbondante recupero che ha suggellato la vittoria per 2-1 della Lazio in casa del Celtic. Il centrocampista ha aggiunto: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte in uno stadio difficile". Sarà più o meno lo stesso quando i biancocelesti andranno allo Stadion Feijenoord 'De Kuip', dove i padroni di casa hanno iniziato con una vittoria contro il Celtic prima della sconfitta per 3-2 in casa dell'Atlético de Madrid.

Con il gol contro il Celtic, Pedro Rodríguez è diventato il marcatore più anziano di sempre della Lazio in Champions League (36 anni e 68 giorni).

Il club catalano ha dovuto sudare per battere il Porto 1-0 alla seconda giornata. Ecco come João Cancelo ha riassunto quella vittoria: "È stata una partita difficile. Sapevamo che ogni pallone perso significava subire un contropiede. Non abbiamo ancora preso gol, il che è positivo, ma possiamo ancora migliorare". Anche lo Shakhtar è una squadra sempre pronta a cogliere le sue occasioni: basta chiedere all'Anversa, che alla seconda giornata ha sprecato un vantaggio di due gol e ha perso 3-2.

"L'Atlético è il signore del caos", ha titolato Marca dopo che la squadra di Diego Simeone si è aggiudicata la sfida da capogiro contro il Feyenoord, ma il titolo potrebbe valere anche per la squadra scozzese, battuta dal club dei Paesi Bassi in nove uomini e sconfitta in extremis dalla Lazio. "I dettagli sono importanti a questo livello e siamo stati puniti", ha riassunto il centrocampista Matt O'Riley. "Dobbiamo imparare in fretta perché ci restano solo quattro partite". Una vittoria contro gli uomini di Simeone sarebbe sicuramente una buona prova di apprendimento.

"Avremmo dovuto tenere meglio palla e sfruttare le occasioni. A questo livello non puoi permetterti errori", ha detto il difensore Davide Calabria dopo il secondo 0-0 del Milan, stavolta contro il Dortmund. "È uno dei gironi più difficili in Champions League, quindi lotteremo fino alla fine". Il Paris lo sa meglio di chiunque altro dopo la sconfitta per 4-1 contro il Newcastle: era dal 2001 che non subiva quattro gol in una partita di questa fase.

Il Milan non ha subito gol nelle ultime quattro partite della fase a gironi di Champions League.

Il difensore Kieran Trippier è ottimista dopo la vittoria sul Paris e ha commentato: "Abbiamo messo il segno per far vedere a tutti dove siamo. Siamo una squadra che attacca e pressa bene. Volevamo mettere alla prova i loro difensori e il portiere". Il Dortmund non si farà illusioni al St James' Park, ma vuole almeno dimostrare di essere ancora capace di segnare dopo due gare a secco.

Nonostante la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Manchester City alla seconda giornata, la squadra tedesca resta seconda nel girone ed è ottimista. "Siamo riusciti a recuperare qualche palla, ma siamo mancati nell'ultimo passaggio", ha detto il difensore Lukas Klostermann. "Abbiamo difeso bene, però siamo stati un po' frenetici, soprattutto nel primo tempo". Gli uomini di Marco Rose sperano di migliorare contro la formazione serba, che si è sbloccata nel girone pareggiando 2-2 contro lo Young Boys.

Il City ha avuto molti problemi di infermeria, ma chi gioca meno ha avuto la possibilità di farsi avanti. Julián Álvarez ha colto questa opportunità e ora è il capocannoniere della competizione dopo due partite grazie a un gol fondamentale nel 3-1 in casa del Lipsia. "Julián è stato il migliore in questa stagione", ha detto il centrocampista Phil Foden. "Ha segnato tanti gol, alcuni molto pesanti. È un giocatore davvero importante per noi". Riuscirà a consolidare il suo bottino nella doppia sfida con lo Young Boys?

"Abbiamo dimostrato di essere molto forti e di avere le carte in regola per passare alla fase successiva", ha detto il difensore Wendell del Porto, nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Barcellona alla seconda giornata che ha lasciato la formazione lusitana con tre punti in classifica. La situazione dell'Anversa è però più precaria, dopo un vantaggio per 2-0 che si è trasformato in una sconfitta interna per 3-2 contro lo Shakhtar. "Dobbiamo incolpare solo noi stessi e ci prenderemo il tempo che serve per valutare tutto", ha detto il difensore Owen Wijndal dopo quella gara. L'analisi dei giorni successivi darà i suoi frutti?

