Dortmund - Milan 0-0, altro pari senza gol per i Rossoneri

Ancora un pareggio senza reti per il Milan dopo quello all'esordio contro il Newcastle. A Dortmund i Rossoneri crescono nella ripresa, chiudono all'attacco ma non trovano la zampata decisiva per tornare in Italia con i tre punti.

Per Stefano Pioli le novità più importanti sono nella zona mediana: con Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunić infortunati, le chiavi del centrocampo vanno a Tijjani Reijnders con Tommaso Pobega e Yunus Musah ai fianchi. Parte invece dalla panchina Yacine Adli.

Subito un'occasione per parte, il Milan con Pobega, il Dortmund con Donyell Malen. L'Olandese è ancora pericoloso poco prima della mezz'ora quando riceve al limite dell'area, salta con un tocco Theo Hernández e prova il diagonale di sinistro, tiro che finisce di un soffio a lato alla sinistra di Mike Maignan.

Il portiere rossonero si fa trovare pronto sulla sassata di Niclas Füllkrug poco dopo, mentre la conclusione acrobatica di Emre Can finisce alta. Dall'altra parte occasione clamorosa per Olivier Giroud sugli sviluppi del corner calciato dall'ex di turno Christian Pulišić. il centravanti francese riesce ad arpionare il pallone ma manda alto da due passi a tu per tu con Gregor Kobel.

Il primo tempo si chiude con la conclusione di Ramy Bensebaini respinta da Maignan e quella di Theo Hernández che manda alto dal limite dell'area sugli sviluppi di una splendida fuga di Rafael Leão a sinistra. In apertura di ripresa Pulišić calcia addosso a Kobel quando forse avrebbe potuto chiudere l'uno-due con il meglio piazzato Leão.

Pioli getta nella mischia Adli. Poi entrano tutti insieme Alessandro Florenzi, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Il Milan cresce e prova ad alzare il baricentro. Il Dortmund risponde con Jamie Bynoe-Gittens e Felix Nmecha che prendono il posto di Marco Reues e Malen.

Nel finale Theo Hernández sfiora il vantaggio con un colpo di testa in tuffo sul perfetto cross di Leão. Pallone che finisce di poco alto sulla traversa. Anche Chukwueze sfiora il palo con un diagonale al termine di una bella azione personale. Poi l'esterno di fa respingere la conclusione da Kobel in uscita sull'imbeccata di Leão con Reijnders che calcia di poco a lato sulla ribattuta. Un altro pareggio che lascia l'amaro in bocca per il Milan.