Napoli-Real 2-3, azzurri ko tra gli applausi

Troppo Real Madrid CF per questo SSC Napoli. Allo stadio Maradona va in scena una partita bellissima, vinta dai blancos ma giocata a viso aperto dagli azzurri che pure erano riusciti a trovare il gol per primi. Alla testata di Leo Østigård dopo 19 minuti rispondono in rapida successione Vinícius Júnior e Jude Bellingham, Piotr Zieliński pareggia dal dischetto all'alba della ripresa ma Federico Valverde indovina il tiro del martedì e decide la partita complice la deviazione di Alex Meret.

Rudi Garcia sceglie l'undici di gala per la serata più importante dell'anno: davanti ci sono Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, in cabina di regia il solito Stanislav Lobotka.

Carlo Ancelotti, invece, lascia in panchina l'eterno Luka Modrić e si affida sempre a Bellingham, il vero uomo in più di questo Real.

È una gran bella partita, con qualche errore di troppo in fase di impostazione ma giocata a ritmi altissimi. Dopo un tentativo per parte di Matteo Politano prima e di Vinícius Júnior poi, è Østigård a sbloccare il match al 19' con un tap in di testa dopo la traversa colpita da Natan sempre di testa.

Lo stadio Maradona ribolle di entusiasmo ma il Real è sempre il Real e nel giro di otto minuti ribalta il match. È Vinícius Júnior a gelare il pubblico di casa al 27’ ma che errore dagli azzurri in disimpegno: Bellingham infatti intercetta un passaggio orizzontale di Giovanni Di Lorenzo e lancia subito in profondità Vini Jr che osserva la posizione di Meret e lo batte con un colpo di biliardo in buca.

Il Real è sempre il Real e dopo otto minuti si porta addirittura avanti con uno straordinario il gol di Bellingham: come uno slalomista, il trequartista inglese salta in dribbling tutta la difesa del Napoli e batte Meret con un destro morbido sul palo più lontano. Bellissimo!

Al riposo sotto di un gol, l'undici di Partenope riemerge dagli spogliatoi aggressivo e determinato e trova subito il pari complice anche la chiamata del Var, che evidenzia all'arbitro Clément Turpin il fallo di mani di Nacho in scivolata su Osimhen: sul dischetto va Zieliński, bacio al palo e 2-2.

Il match sembra destinato a finire così ma al 33’ il Real trova il gol della vittoria con un pizzico di fortuna: il calcio di Federico Valverde è meraviglioso, ma è necessaria la deviazione di Meret perché la sfera finisca in rete. Finisce 2-3: Napoli a testa alta, blancos in testa alla classifica a punteggio pieno.