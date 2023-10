Inter-Benfica 1-0: Thuram trascina i Nerazzurri

L'Inter festeggia la sua prima vittoria in UEFA Champions League e raggiunge la Real Sociedad in vetta al Gruppo D. Dopo il sofferto pareggio nei Paesi Baschi, i finalisti della scorsa edizione superano 1-0 il Benfica: a San Siro decide la sfida il primo gol europeo in Nerazzurro di Marcus Thuram.



Nella riedizione dei quarti della passata stagione, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a far sua questa complicata sfida grazie a una grande ripresa, in cui è salito in cattedra Lautaro Martínez: il capitano ha colpito due legni e sfiorato il gol in almeno tre occasioni...E' però toccato al suo compagno di reparto francese decidere la sfida, che per l'Inter rappresenta la settima vittoria su nove gare ufficiali disputate.

Nel primo tempo l'uomo più pericoloso della squadra di Inzaghi è Denzel Dumfries, ma l'olandese non ha la mira dei giorni migliori. C'è lavoro anche per Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera costretto a rifugiarsi in angolo sul tentativo del norvegese Fredrik Aursnes, che aveva trovato disattenta la squadra di casa sugli sviluppi di una rimessa laterale.

Nel primo tempo ci sono da annotare anche la traversa di Ángel Di María direttamente da calcio d'angolo e il tentativo allo scadere di Nicolò Barella, su cui però fa buona attenzione Anatoliy Trubin, portiere ucraino dei lusitani.

In avvio di ripresa la pressione dell'Inter si fa più marcata. Ancora Dumfries, su un cross pennellato dalla sinistra da Bastoni, non riesce a trovare il gol con un colpo di testa, poi è Lautaro Martínez a sfiorare l'1-0: il Toro argentino, sulla sponda di Barella, calcia di esterno destro e supera Trubin, ma il suo tiro è respinto dalla traversa.

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha colpito due pali nella sfida di San Siro contro il Benfica Inter via Getty Images

Il capitano, provvidenziale due settimane fa con il suo gol in casa della Real Sociedad, ha un conto aperto con i legni perchè cinque minuti dopo colpisce anche il palo. Ma al 62' il vantaggio dell'Inter è cosa fatta. Pallone stupendo di Barella per Dumfries, lo scarico arretrato dell'olandese trova smarcato Thuram che di piatto destro non dà scampo a Trubin e sblocca la partita.

I Nerazzurri, sulle ali dell'entusiasmo, sono ormai padroni del campo e trovano subito il raddoppio con Dimarco: il gol, però, viene annullato per fuorigioco dello stesso nazionale azzurro. Anche Lautaro Martínez cerca il gol con grande insistenza, ma sciupa altre due occasioni favorevoli.



Trubin, bravissimo, dice ancora di no con il piede al numero 10 dell'Inter, poi sono l'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral e João Neves a mettere un po' in apprensione la retroguardia Nerazzurra. Ma la squadra di Inzaghi riesce a portare a casa una bella e preziosa vittoria.