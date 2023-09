Le partite di mercoledì: Napoli corsaro, l'Inter, acciuffa il pari, il Real vince in extremis

Il Napoli vince con caparbietà in Portogallo, mentre l'Inter acciuffa il pareggio all'87 e il Bayern rischia di farsi scappare la vittoria contro il Manchester United. Meno problemi per l'Arsenal, che festeggia il ritorno nella fase a gironi con un perentorio 4-0. Pareggio e vittoria in extremis rispettivamente per Galatasaray e Real Madrid.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della prima giornata.

Gruppo A

Kane segna al suo debutto in Champions League con il Bayern, ma è Jamal Musiala a rubare la scena a Monaco. Leroy Sané apre le marcature con un tiro dal limite dell'area, poi Musiala serve Serge Gnabry per il raddoppio. Rasmus Højlund accorcia le distanze nella ripresa, ma Kane porta il risultato sul 3-1 su rigore per fallo di mano di Christian Eriksen. Mathys Tel sigla il quarto gol del Bayern, che nonostante i due gol nel finale di Casemiro prolunga il suo record a 35 partite della fase a gironi senza sconfitte.

I campioni di Turchia segnano due gol nel finale in un'emozionante rimonta da uno 0-2 a Istanbul. Dopo una traversa a inizio gara di Kerem Aktürkoğlu per i padroni di casa, il Copenhagen passa in vantaggio con Mohamed Elyounoussi (35'). Gli ospiti raddoppiano prima del quarto d'ora della ripresa con Diogo Gonçalves, ma l'espulsione di Elias Jelert a 18' dalla fine galvanizza il Galatasaray: all'86', Tetê serve l'assist per il gol dell'1-2 di Sacha Boey, poi firma personalmente il pareggio.

Gruppo B

Angelo Fulgini trasforma una punizione e impedisce al Siviglia di vincere una gara divertente in Andalusia. I padroni di casa passano in vantaggio all'11', quando il corner di Ivan Rakitić viene deviato in rete di testa da Lucas Ocampos, ma la prodezza di Fulgini su calcio piazzato ripristina ben presto la parità. Alla fine, entrambe le squadre hanno la possibilità di vincere, con Marko Dmitrović che neutralizza Morgan Guilavogui con una bella parata e Mariano Diaz del Siviglia che sbaglia da distanza ravvicinata.

Bella vittoria per l'Arsenal, che torna in Champions League dopo un'assenza di sei anni. Il rasoterra di Bukayo Saka porta in vantaggio i padroni di casa, mentre il tiro dal limite dell'area di Leandro Trossard suggella il 2-0. Trossard serve l'assist per il terzo gol di Gabriel Jesus, poi arriva la quarta e ultima rete del capitano Martin Ødegaard.

Gruppo C

Jude Bellingham segna il suo sesto gol nelle prime sei partite con il Real Madrid, che vince al Santiago Bernabéu all'ultimo respiro. Le merengues dominano per tutta la gara e colpiscono un palo con un tiro al volo di Rodrygo e un colpo di testa di Joselu, ma al 94' l'inglese trova la rete e mette fine alla strenua resistenza dei neoarrivati in Champions League.

La prima partita del Braga nella fase a gironi di Champions League si conclude con una beffa, perché un autogol vanifica il tentativo di rimonta contro il Napoli. In una partita ricca di occasioni – Victor Osimhen colpisce un legno nel primo tempo – il gol al volo di Giovanni Di Lorenzo sembra decisivo, ma il Braga pareggia nel finale con uno splendido colpo di testa di Bruma. Su cross di Piotr Zieliński, però, Sikou Niakaté devia il pallone nella propria porta, mentre Pizzi colpisce il palo nel recupero in una serata difficile per i padroni di casa.

Gruppo D

Roko Šimić è il protagonista assoluto all'inizio della quinta stagione consecutiva in Champions League del Salisburgo, che batte comodamente un Benfica ridotto in dieci uomini. Dopo un errore di Karim Konaté su calcio di rigore al 3', Šimić si presenta sul dischetto al 15' dopo un fallo di mano che costa l'espulsione ad António Silva e non sbaglia. Al 6' della ripresa, Šimić serve l'assist per Oscar Gloukh, che insacca a porta vuota.

Lautaro Martínez pareggia nel finale e regala all'Inter un punto prezioso. La Real Sociedad segna subito con Brais Méndez, che approfitta di un errore difensivo dopo un palo colpito da Ander Barrenetxea da posizione angolata. I padroni di casa si procurano la maggior parte delle occasioni in entrambi i tempi: in particolare, Yann Sommer interviene magistralmente su un colpo di testa dalla corta distanza di Mikel Oyarzabal, mentre un'incornata di Mikel Merino sfiora la traversa. Poi, però, arriva il gol di Lautaro Martínez.

