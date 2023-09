Real Sociedad-Inter 1-1: Lautaro riacciuffa i Baschi

Inizia con un sofferto pareggio in rimonta il cammino dell'Inter nel Gruppo D della UEFA Champions League. A San Sebastián, in casa della Real Sociedad, i Nerazzurri - finalisti della scorsa edizione - vanno subito sotto trafitti da Brais Méndez e da un errore difensivo, ma a tre minuti dalla fine il capitano Lautaro Martínez trova il guizzo giusto per un prezioso 1-1.



Real Sociedad-Inter 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



In testa a punteggio pieno nel campionato italiano e reduce dallo straripante successo nel derby, la squadra di Simone Inzaghi tornava con grandi aspettative nella massima competizione europea per club, dopo la sfortunata finale dello scorso 10 giugno persa di misura a Istanbul contro il Manchester City. L'Inter ha però sofferto tanto in terra Basca e si è trovata subito costretta a inseguire contro una squadra che tornava a calcare questo palcoscenico dopo dieci anni e che la scorsa stagione in UEFA Europa League era stata eliminata agli ottavi di finale dalla Roma. Per poi riuscire a sistemare le cose nel finale.



La partenza della Real Sociedad è veemente e dopo tre minuti Ander Barrenetxea - attaccante della squadra di casa - centra il palo sfruttando un errore di Denzel Dumfries in uscita. E' un'altra leggerezza difensiva a propiziare il vantaggio della squadra di Imanol Alguacil. Alessandro Bastoni pasticcia in uscita e Brais Méndez, a tu per tu con Yann Sommer, lo fredda con un preciso sinistro: 1-0 per i padroni di casa.

La reazione dei Nerazzurri di Simone Inzaghi fatica a produrre occasioni di rilievo. Anzi è il giapponese Takefusa Kubo, nel finale di tempo, a costringere a un non semplice salvataggio il portiere della nazionale svizzera. Sommer è chiamato agli straordinari anche a inizio secondo tempo, quando si supera prima su una punizione di Brais Méndez e poi su un colpo di testa da distanza ravvicinata di Mikel Oyarzabal.

Brais Mendez ha portato in vantaggio dopo pochi minuti la squadra basca contro i Nerazzurri, finalisti della scorsa edizione AFP via Getty Images

Il tecnico Nerazzurro corre ai ripari e cerca soluzioni dalla panchina: entrano Marcus Thuram, Davide Frattesi e Federico Dimarco, che prendono il posto di Marko Arnautović, Kristjan Asllani e Bastoni. Ma dopo l'espulsione di Nicolò Barella "revocata" dal VAR, è ancora la squadra di casa a sfiorare il raddoppio: sugli sviluppi dell'angolo di Kubo, il colpo di testa di Mikel Merino scheggia la parte superiore della traversa.



