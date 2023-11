Tutti i Player of the Match della UEFA Champions League

La UEFA assegna il premio Player of the Match, presentato da PlayStation, dopo ogni partita della Champions League 2023/24 ai migliori giocatori della più importante competizione europea per club.

L'Osservatore Tecnico UEFA ad ogni partita premia il Player of the Match, con un premio ufficiale consegnato, dopo il secondo tempo, al vincitore. Le squadre in grassetto (sotto) sono quelle del giocatore premiato.

Fase a gironi

Quinta giornata

28/11: Lazio - Celtic 2-0 – Ciro Immobile

28/11: Shakhtar Donetsk - Antwerp 1-0 – Oleksandr Zubkov

28/11: Feyenoord - Atlético Madrid 1-3 – Rodrigo Riquelme

28/11: Paris - Newcastle 1-1 – Kieran Trippier

28/11: Milan - Dortmund 1-3 – Mats Hummels

28/11: Man City - Leipzig 3-2 – Phil Foden

28/11: Young Boys - Crvena zvezda 2-0 – Lewin Blum

28/11: Barcelona - Porto 2-1 – João Cancelo

29/11: Galatasaray - Man United –

29/11: Sevilla - PSV Eindhoven –

29/11: Bayern - Copenhagen –

29/11: Arsenal - Lens –

29/11: Real Madrid - Napoli –

29/11: Braga - Union Berlin –

29/11: Benfica - Inter –

29/11: Real Sociedad - Salzburg –

Quarta giornata

07/11: Dortmund - Newcastle 2-0 – Julian Brandt

07/11: Shakhtar Donetsk - Barcelona 1-0 – Georgiy Sudakov

07/11: Atlético de Madrid - Celtic 6-0 – Antoine Griezmann

07/11: Lazio - Feyenoord 1-0 – Ciro Immobile

07/11: Milan - Paris 2-1 – Rafael Leão

07/11: Man City - Young Boys 3-0 – Erling Haaland

07/11: Crvena zvezda - Leipzig 1-2 – Loïs Openda

07/11: Porto - Royal Antwerp 2-0 – João Mário

08/11: Napoli - Union Berlin 1-1 – Matteo Politano

08/11: Real Sociedad - Benfica 3-1 – Mikel Oyarzabal

08/11: Bayern - Galatasaray 2-1 – Harry Kane

08/11: Copenhagen - Man United 4-3 – Rasmus Falk

08/11: Arsenal - Sevilla 2-0 – Bukayo Saka

08/11: PSV Eindhoven - Lens 1-0 – Luuk de Jong

08/11: Real Madrid - Braga 3-0 – Rodrygo

08/11: Salzburg - Inter 0-1 – Lautaro Martìnez

Terza giornata

24/10: Galatasaray - Bayern 1-3 – Kingsley Coman

24/10: Inter - Salzburg 2-1 – Hakan Çalhanoğlu

24/10: Man United - Copenhagen 1-0 – Christian Eriksen

24/10: Sevilla - Arsenal 1-2 – Gabriel Jesus

24/10: Lens - PSV Eindhoven 1-1 – Kevin Danso

24/10: Braga - Real Madrid 1-2 – Vinícius Júnior

24/10: Union Berlin - Napoli 0-1 – Khvicha Kvaratskhelia

24/10: Benfica - Real Sociedad 0-1 – Takefusa Kubo

25/10: Feyenoord - Lazio 3-1 – Santiago Gimenez

25/10: Barcelona - Shakhtar Donetsk – Fermín López

25/10: Celtic - Atlético Madrid 2-2 – Matthew O'Riley

25/10: Paris - Milan 3-0 – Warren Zaïre-Emery

25/10: Newcastle - Dortmund 0-1 – Donyell Malen

25/10: Leipzig - Crvena zvezda 3-1 – David Raum

25/10: Young Boys - Man City 1-3 – Rico Lewis

25/10: Antwerp - Porto 1-4– Evanilson

Seconda giornata

03/10: Union Berlin - Braga 2-3 - Bruma

03/10: Salzburg - Real Sociedad 0-2 - Brais Méndez

03/10: Man United - Galatasaray 2-3 – Rasmus Højlund

03/10: Copenhagen - Bayern 1-2 – Joshua Kimmich

03/10: Lens - Arsenal 2-1 – Elye Wahi

03/10: PSV Eindhoven - Sevilla 2-2 – Noa Lang

03/10: Napoli - Real Madrid 2-3 – Jude Bellingham

03/10: Inter - Benfica 1-0 – Lautaro Martínez

04/10: Atlético Madrid - Feyenoord 3-2 – Álvaro Morata

04/10: Antwerp - Shakhtar Donetsk 2-3 – Danylo Sikan

04/10: Celtic - Lazio 1-2 – Matías Vecino

04/10: Dortmund - Milan 0-0 – Rafael Leão

04/10: Newcastle - Paris 4-1 – Miguel Almirón

04/10: Leipzig - Man City 1-3 – Phil Foden

04/10: Crvena zvezda - Young Boys 2-2 – Osman Bukari

04/10: Porto - Barcelona 0-1 – İlkay Gündoğan

Prima giornata

19/09: Milan - Newcastle - 0-0 – Rafael Leão

19/09: Young Boys - Leipzig- 1-3 – Xavi Simons

19/09: Feyenoord - Celtic 2-0 – Calvin Stengs

19/09: Lazio - Atlético Madrid 1-1 – Antonie Griezmann

19/09: Paris - Dortmund 2-0 – Vitinha

19/09: Man City - Crvena zvezda 3-1 – Rodri

19/09: Barcelona - Antwerp 5-0 – João Felix

19/09: Shakhtar Donetsk - Porto 1-3 – Galeno

20/09: Galatasaray - Copenhagen 2-2 - Tetê

20/09: Real Madrid - Union Berlin 1-0 – Jude Bellingham

20/09: Bayern - Man United 4-3 – Leroy Sané

20/09: Sevilla - Lens 1-1 – Lucas Ocampos

20/09: Arsenal - PSV Eindhoven 4-0 – Martin Ødegaard

20/09: Braga - Napoli 1-2–Victor Osimhen

20/09: Benfica - Salzburg 0-2 – Roko Šimić

20/09: Real Sociedad - Inter 1-1 – Brais Méndez

Sesta giornata

12/12: Lens - Sevilla –

12/12: PSV Eindhoven - Arsenal –

12/12: Man United - Bayern –

12/12: Copenhagen - Galatasaray –

12/12: Napoli - Braga –

12/12: Union Berlin - Real Madrid –

12/12: Inter - Real Sociedad –

12/12: Salzburg - Benfica –

13/12: Leipzig - Young Boys –

13/12: Crvena zvezda - Man City –

13/12: Atlético Madrid - Lazio –

13/12: Celtic - Feyenoord –

13/12: Dortmund - Paris –

13/12: Newcastle - Milan –

13/12: Porto - Shakhtar Donetsk –

13/12: Antwerp - Barcelona –