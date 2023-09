Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una mano ai fantallenatori del Fantasy nella preparazione delle formazioni per la prima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Di seguito anche il dettaglio degli indisponibili e dei giocatori in dubbio.

Martedì 19 settembre

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Krunić, Loftus-Cheek, Reijnders; Leão, Giroud, Pulišić

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Kalulu (coscia)

In diffida: nessuno

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimarães, Tonali; Almirón, Isak, Gordon

Indisponibili: Willock (tendine), Joelinton (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Young Boys: Racioppi; Janko, Camara, Benito, Persson; Lauper, Males, Łakomy, Monteiro; Elia, Itten

Indisponibili: Ugrinic (adduttore)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Lipsia: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen

Indisponibili: Olmo (ginocchio), Haidara (forma), Orban (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Paixão; Stengs, Ivanušec, Minteh

Indisponibili: Giménez (squalificato), Bijlow (polso), Nieuwkoop (contusione), Ueda (piede)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Celtic: Hart; A Johnston, Lagerbielke, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Turnbull; Hatate, Furuhashi, Maeda

Indisponibili: Abada (coscia), Carter-Vickers (bicipite femorale) Nawrocki (bicipite femorale), M Johnston (schiena)

In dubbio: Phillips (caviglia)

In diffida: nessuno

Lazio: Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Savić, Witsel, Hermoso, Lino; Barrios, Llorente, Saúl Ñíguez; Griezmann, Morata

Indisponibili: Lemar (tendine), De Paul (coscia), Memphis (coscia), Söyüncü (adduttore), Koke (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Indisponibili: Kimpembe (tendine), Nuno Mendes (coscia), Asensio (contusione), Mukiele (bicipite femorale), Kang-in Lee (assente)

In dubbio: Fabian Ruiz (coscia)

In diffida: nessuno

Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini; Sabitzer, Reus, Can; Malen, Brandt; Adeyemi

Indisponibili: Duranville (forma)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Man City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Doku; Álvarez, Haaland

Indisponibili: De Bruyne (bicipite femorale), Grealish (ginocchio), Stones (problema muscolare)

In dubbio: Kovačić (problema muscolare)

In diffida: nessuno

Crvena zvezda: Glazer; Degenek, Mijailović, Dragović, Stamenic, Hvang; Ivanić, Bukari, Mitrović; Krasso, Olayinka

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Barcellona: Ter Stegen; João Cancelo, Koundé, Christensen, Alonso; De Jong, Romeu, Gündoğan; Torres, Lewandowski, João Félix

Indisponibili: Pedri (coscia)

In dubbio: Balde (schiena)

In diffida: nessuno

Antwerp: Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, De Laet; Keita, Vermeeren; Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen

Indisponibili: Engels (tendine), De Wolf (dito), Corbanie (non specificato)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Shakhtar: Riznyk; Konoplya, Rakitskyy, Lemkin, Azarov; Stepanenko, Kashchuk, Kryskiv, Sudakov, Zubkov; Sikan

Indisponibili: Matviyenko (tendine), Bondar (clavicola)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell; Jaime, Varela, Nico González, Galeno; Taremi, Fran Navarro

Indisponibili: Pepê (squalificato), Marcano (ginocchio), Evanilson (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Mercoledì 20 settembre

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angeliño; N'Dombélé, Torreira, Tetê, Ziyech, Zaha; Icardi

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Copenhagen: Grabara; Jelert, Vavro, Diks, Meling; Claesson, Falk, Gonçalves; Bardghji, Larsson, Achouri

Indisponibili: Boilesen (ginocchio), Khocholava (ginocchio), Cornelius (non specificato)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Real Madrid: Arrizabalaga; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Nacho; Modrić, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Joselu, Rodrygo

Indisponibili: Courtois (ginocchio), Éder Militão (ginocchio), Arda Güler (menisco), Vinícius Júnior (coscia)

In dubbio: Mendy (forma)

In diffida: nessuno

Union Berlin: Rønnow; Gosens, Diogo Leite, Knoche, Doekhi, Trimmel; Král, Tousart, Laïdouni; Becker, Behrens

Indisponibili: Haberer (squalificato)

In dubbio: Bonucci (forma), Khedira (polpaccio), Dehl (tendine)

In diffida: nessuno

Bayern: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Kane

Indisponibili: Neuer (gamba rotta)

In dubbio: Coman (coscia), Guerreiro (polpaccio)

In diffida: nessuno

Man United: Onana; Wan-Bissaka, Lindelöf, Martínez, Reguilón; Casemiro, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Højlund

Indisponibili: Varane (problema muscolare), Shaw (problema muscolare), Mount (coscia), Malacia (ginocchio)

In dubbio: Amrabat (forma)

In diffida: nessuno

Siviglia: Dmitrović; Navas, Gudelj, Ramos, Pedrosa; Soumaré, Fernando, Rakitić; Lamela, En-Nesyri, Ocampos

Indisponibili: Acuña (problema muscolare), Marcão (problema muscolare), Nianzou (coscia)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Lens: Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado; Thomasson, Fulgini; Wahi

Indisponibili: David Costa (spalla)

In dubbio: Haïdara (bicipite femorale), Mendy (forma)

In diffida: nessuno

Arsenal: Raya; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Ødegaard, Havertz; Saka, Jesus, Trossard

Indisponibili: Partey (inguine), Timber (ginocchio), Elneny (ginocchio)

In dubbio: Martinelli (bicipite femorale)

In diffida: nessuno

PSV Eindhoven: Benítez; Dest, Ramalho, Bella-Kotchap, Van Aanholt; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang

Indisponibili: Obispo (ginocchio), Mauro Júnior (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Braga: Matheus; Marín, José Fonte, Niakaté, Gómez; Al Musrati, Vitor Carvalho, Bruma; Djaló, Ricardo Horta, Ruiz

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Gollini

In diffida: nessuno

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, António Silva, Aursnes; Di María, João Neves, Orkun Kökçü, João Mário; Rafa Silva, Cabral

Indisponibili: Bernat (problema muscolare), Jurásek (caviglia), Gonçalo Guedes (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Salzburg: Schlager; Dedić, Solet, Baidoo, Terzić; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjærgaard; Gloukh; Šimić, Konaté

Indisponibili: Fernando (adduttore), Okoh (coscia), Omoregie (schiena), Wallner (caviglia), Yeo (caviglia)

In dubbio: Pavlović (malattia), Mantl (malattia), Capaldo (forma), Diambou (forma), Guindo (forma), Ratkov (forma)

In diffida: nessuno

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubelida, Le Normand, Aihen Muñoz; Brais Méndez, Zubimendi, Merino, Barrenetxea; Kubo, Oyarzabal.

Indisponibili: Carlos Fernández (squalificato), André Silva (infortunio muscolare)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

