Stato di forma delle squadre di Champions League: risultati, posizione in campionato e calendario

Le 16 squadre ancora in gara in UEFA Champions League 2023/24 si sfidano per il trofeo più ambito del calcio europeo.

UEFA.com tiene traccia del loro stato di forma e della loro posizione in campionato, elencando anche i risultati delle loro ultime partite.

UEFA Champions League 2023/24: partite, finale e altre date

Forma: VPSVVVVV

Risultato più recente: Arsenal - Brighton 2-0, 17/12, Premier League

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Porto - Arsenal, 21/02

Forma: PSVVSVVVV

Risultato più recente: Atlético de Madrid - Getafe 3-3, 19/12, La Liga

Classifica La Liga

Prossima partita di Champions League: Inter - Atlético de Madrid, 20/02

Highlights: Atlético de Madrid 2-0 Lazio

Forma: VSSSVV

Risultato più recente: Barcellona - Almerìa 3-2, 20/12, La Liga

Classifica La Liga

Prossima partita di Champions League: Napoli - Barcellona, 21/02

Forma: VVVSPV

Risultato più recente: Wolfsburg - Bayern 1-2, 20/12, Bundesliga

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Lazio - Bayern, 14/02

Highlights: Man United - Bayern 0-1

Forma: VVSSPS

Risultato più recente: Copenhagen - Galatasaray 1-0, 12/12, Gruppo A

Classifica Super League danese

Prossima partita di Champions League: Copenhagen - Man City, 13/02

Highlights: Copenhagen - Galatasaray 1-0 

Forma: PPPSSPVVS

Risultato più recente: Dortmund - Mainz 1-1, 19/12, Bundesliga

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: PSV - Dortmund, 20/02

Highlights: Milan - Dortmund 1-3 

Forma: SVPVVP

Risultato più recente: Inter - Bologna 1-2, 20/12, Coppa Italia

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Inter - Atlético de Madrid, 20/02

L'Inter ha vinto 16 partite su 23 nel 2023/24, pareggiandone cinque e perdendo solo due - contro il Sassuolo a settembre e ora contro il Bologna, che ha vinto in rimonta contro i Nerazzurri agli ottavi di Coppa Italia eliminandoli dalla competizione.

Highlights: Inter - Real Sociedad 0-0 

Forma: SSPVVVSP

Risultato più recente: Lazio - Inter 0-2, 17/12, Serie A

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: da stabilire

La sconfitta contro l'Inter è stata la prima in 11 partite casalinghe tra tutte le competizioni (V7 P3). In trasferta invece ha perso sette volte su 11 (V3 P1).

Highlights: Lazio-Celtic 2-0

Forma: PVVVVPPVV

Risultato più recente: Werder Brema - Lipsia 1-1, 19/12, Bundesliga

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Lipsia - Real Madrid, 13/02

Forma: VPVVSPVP

Risultato più recente: Urawa Reds - Man City 0-3, 19/12, Mondiale per Club

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Copenhagen - Man City, 13/02

Highlights: Manchester City-Lipsia 3-2

Forma: SVVSSSVS

Risultato più recente: Napoli - Frosinone 0-4, 19/12, Coppa Italia

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Napoli - Barcellona, 21/02

Il Napoli aveva perso tre partite consecutive per la prima volta da ottobre 2016 prima di qualificarsi agli ottavi con la vittoria casalinga sul Braga, dopo il quale ha battuto il Cagliari in campionato.

Highlights: Napoli - Braga 2-0 

Forma: VPPVVP

Risultato più recente: Paris - Metz 3-1, 20/12, Ligue 1

Classifica Ligue 1

Prossima partita di Champions League: Paris - Real Sociedad, 14/02

Highlights: Paris - Newcastle 1-1

Forma: SVVSVS

Risultato più recente: Sporting CP - Porto 2-0, 18/12, Liga portogheseClassifica Primeira Liga

Prossima partita di Champions League: Porto - Arsenal, 21/02

Forma: VPVVVV

Risultato più recente: AZ Alkmaar - PSV 0-4, 17/12, Eredivisie

Classifica Eredivisie

Prossima partita di Champions League: PSV - Dortmund, 20/02

Forma: VVPVVVV

Risultato più recente: Alavés - Real Madrid 0-1 21/12, La Liga

Classifica Liga

Prossima partita di Champions League: Lipsia - Real Madrid, 13/02

Highlights: Union Berlin - Real Madrid 2-3 

Forma: PPPVVP

Risultato più recente: Cádiz - Real Sociedad 0-0, 21/12, La Liga

Classifica Liga

Prossima partita di Champions League: Paris - Real Sociedad, 14/02