Cosa guardare nella fase a gironi di Champions League

Una ripetizione della finale del 1999, un girone d'acciaio (Gruppo F) e una serie di sfide entusiasmanti per un'esordiente nel torneo: ecco gli spunti più interessanti dopo il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24.

Calendario fase a gironi Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Si rivede la finale del 1999

Tornato nella competizione dopo un anno di assenza, il Manchester United affronterà nel Gruppo A un avversario che conosce bene: i sei volte campioni del Bayern. I Red Devils sono stati protagonisti di una delle più epiche rimonte nella storia della competizione nella finale del 1999 contro il club tedesco, segnando due gol nei minuti di recupero e mandando in visibilio i tifosi. Il club inglese, però, non ha più avuto molte soddisfazioni contro il Bayern da allora: l'unica vittoria nelle ultime otto partite è arrivata ai quarti di finale del 2009/10 ma non è bastata a ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata.

L'acquisto estivo di Harry Kane da parte del Bayern getta ancora più benzina sulla fiamma ardente della partita. Il 30enne attaccante ha lasciato il Tottenham come capocannoniere di tutti i tempi del club, con 280 gol in 435 presenze in tutte le competizioni. L'arrivo di Kane a Monaco potrebbe permettere ai bavaresi di scrivere un nuovo capitolo nel loro glorioso almanacco di successi.

Finale di Champions League 1999: Man United - Bayern 2-1 

Sorteggio stellare per i Magpies

Sono passati più di 20 anni dall'ultima volta che il Newcastle ha giocato in Champions League e i tifosi dei Magpies difficilmente avrebbero potuto desiderare un sorteggio più affascinante. La squadra di Eddie Howe potrà incontrare il Paris (finalista nel 2020), il Dortmund (vincitore nel 1997) e i sette volte campioni del Milan in un avvincente Gruppo F. La visita a San Siro, in particolare, sarà sicuramente un'esperienza che farà battere il cuore all'ex giocatore e tifoso rossonero Sandro Tonali, approdato al St James' Park da Milano proprio quest'estate.

Le altre avversarie del Newcastle si sono affrontate l'ultima volta agli ottavi tre anni fa. Una doppietta di Erling Haaland ha permesso al Dortmund di portarsi in vantaggio per 2-1 sul Paris, ma i gol di Juan Bernat e Neymar hanno ribaltato tutto per la squadra di Thomas Tuchel, ai tempi al PSG. Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della scorsa stagione, entrambe le squadre vogliono disperatamente fare un passo in più.

Gol classici del Newcastle in Champions League

Esordienti contro i 14 volte vincitori

Dopo la qualificazione alla prima edizione dell'Europa Conference League e agli ottavi di Europa League la scorsa stagione, l'Union Berlin partecipa alla fase a gironi di Champions League per la prima volta, e che prima volta! La squadra di Urs Fischer affronterà il Braga (finalista in Europa League nel 2011), il Napoli (semifinalista in Champions League 2022/23), e il Real Madrid (14 volte campione d'Europa) in un intrigante Gruppo C.

È stata un'ascesa fulminea per il club della capitale tedesca, che era appena arrivato ottavo in seconda serie quando il Real vinse ha vinto il suo 13esimo titolo cinque anni fa. Dopo la trasformazione in una delle squadre più implacabili in contropiede con Fischer, ci si aspetta che i Die Eisernen diano del filo da torcere alle avversarie del Gruppo C, magari con qualche sorpresa lungo il cammino.

Highlights: Union Berlin - Union SG 3-3

Altre sfide già viste

Come i rivali dello United, i campioni in carica del City affrontano una squadra tedesca che conoscono già: il Lipsia, castigato da Haaland nell'ultimo confronto. Il capocannoniere della competizione 2022/23 è diventato il terzo giocatore a segnare cinque gol in una partita di Champions League e ha contribuito pesantemente al 7-0 complessivo agli ottavi di finale della passata edizione.

Avversarie ai quarti di finale della scorsa stagione, Benfica e Inter si ritrovano nel Gruppo D. Le due squadre hanno giocato una delle partite più belle della stagione ad aprile, pareggiando 3-3 in un emozionante ritorno dei quarti di finale. Entrambe vorranno andare avanti, ma prima dovranno sbaragliare la concorrenza del Salisburgo, squadra votata al bel calcio, e della Real Sociedad, che partecipa al torneo per la prima volta dopo 10 anni.