Sorteggio fase a gironi di Champions League: Napoli-Real Madrid, Milan-Paris, Bayern-Man United

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2023/24 si è svolto a Montecarlo giovedì 31 agosto e ha decretato come sempre una serie di sfide molto interessanti, come Napoli-Real Madrid, Milan-Paris, Inter-Benfica e Lazio-Atlético Madrid.

Il calendario definitivo sarà confermato a tempo debito.

Sorteggio fase a gironi Champions League Gruppo A: Bayern (GER), Man United (ENG), Copenhagen (DEN), Galatasaray (TUR)

Gruppo B: Sevilla (ESP), Arsenal (ENG), PSV Eindhoven (NED), Lens (FRA)

Gruppo C: Napoli (ITA), Real Madrid (ESP), Braga (POR), Union Berlin (GER)

Gruppo D: Benfica (POR), Inter (ITA), Salisburgo (AUT), Real Sociedad (ESP)

Gruppo E: Feyenoord (NED), Atlético Madrid (ESP), Lazio (ITA), Celtic (SCO)

Gruppo F: Paris (FRA), Dortmund (GER), Milan (ITA), Newcastle (ENG)

Gruppo G: Man City (ENG), Leipzig (GER), Crvena zvezda (SRB), Young Boys (SUI)

Gruppo H: Barcellona (ESP), Porto (POR), Shakhtar Donetsk (UKR), Anversa (BEL)



Scegli la tua squadra Fantasy

Quando si giocano le partite dei gironi di Champions League?

Giornata 1: 19/20 settembre

Giornata 2: 3/4 ottobre

Giornata 3: 24/25 ottobre

Giornata 4: 7/8 novembre

Giornata 5: 28/29 novembre

Giornata 6: 12/13 dicembre

Sorteggio ottavi di finale: 18 dicembre

Date, partite e sorteggi 2023/24

Come funzionavano i sorteggi?

Le squadre sono state divise in quattro fasce in base ai loro coefficienti UEFA per club. Una squadra di ciascuna fascia è stata poi sorteggiata negli otto Gruppi, A-H. Sono state applicate alcune restrizioni: nessuna squadra poteva affrontarne una della stessa federazione e le squadre della stessa federazione erano accoppiate per garantire che giocassero in serate diverse.

Dove si gioca la finale di Champions League 2024? La finale di UEFA Champions League 2023/23 si svolgerà allo Wembley Stadium di Londra i 1° giugno 2024.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e alla conferma finale da parte della UEFA.