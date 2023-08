Sorteggio fase a gironi Champions League: quarta fascia

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre nell'Urna 4 che contiene i club della quarta fascia per il sorteggio della fase a gironi 2023/24 di UEFA Champions League del 31 agosto.

I tedeschi dell'Union Berlin faranno il loro esordio assoluto nella competizione. Fanno parte di un'urna che comprende gli ex vincitori della Coppa dei Campioni del Celtic, e alcune squadre che hanno già raggiunto le semifinali.

Ranking UEFA (al termine del 2022/23): 51°

Come si è qualificato: campione di Svizzera, vincitore spareggi (V3-0tot. contro Maccabi Haifa)

Passata stagione: spareggi qualificazione Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (1958/59)

Ranking UEFA: 52°

Come si è qualificato: quarto in Spagna

Passata stagione: Europa League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (1982/83)

Ranking UEFA: 55°

Come si è qualificato: campioni di Turchia, vincitore spareggi (V5-3tot. contro Molde)

Passata stagione: non in Europa

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (1988/89)

Ranking UEFA: 57°

Come si è qualificato: campione di Scozia

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1966/67)

Ranking UEFA: N/A

Come si è qualificato: quarto in Inghilterra

Passata stagione: non in Europa

Miglior piazzamento nella competizione: seconda fase a gironi (2002/03)

Ranking UEFA: 94°

Come si è qualificato: quarto in Germania

Passata stagione: Europa League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: prima partecipazione

Ranking UEFA: 96°

Come si è qualificato: Belgian champions, vincitore spareggi (W3-1tot. contro AEK Athens)

Passata stagione: Europa Conference League qualifying play-offs

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (1957/58)

Ranking UEFA: N/A

Come si è qualificato: secondo in Francia

Passata stagione: non in Europa

Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (1998/99, 2002/03)

