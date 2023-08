Sorteggio fase a gironi Champions League: seconda fascia

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre nell'urna 2 che contiene le squadre della seconda fascia per il sorteggio del 31 agosto per la fase a gironi 2023/24 di UEFA Champions League.

I vice campioni dell'Inter sono in questa fascia insieme ad ex vincitori come Real Madrid, Manchester United, Dortmund e Porto.

Ranking UEFA (rilevato al termine del 2022/23): 5°

Come si è qualificato: secondo in Spagna

Passata stagione: semifinale (S1-5tot. contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

Ranking UEFA: 7°

Come si è qualificato: terzo in Inghilterra

Passata stagione: quarti di finale Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1967/68, 1998/99, 2007/08)

Ranking UEFA: 11°

Come si è qualificato: terzo in Italia

Passata stagione: vice campione (S0-1 contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)

2022/23: aver superato un girone che conteneva Bayern e Barcellona è stato una prova dello spessore dei nerazzurri che nella passata stagione si sono affidati a una difesa granitica per battere Porto, Benfica e Milan per raggiungere la finale, dove, nonostante la sconfitta, hanno messo in difficoltà il Man City. I nerazzurri hanno anche vinto la Supercoppa Italiana - di nuovo contro il Milan - e la Coppa Italia.

Tutti i gol dell'Inter sino alla finale di Champions League

Ranking UEFA: 14°

Come si è qualificato: secondo in Germania

Passata stagione: ottavi di finale (S1-2tot. contro Chelsea)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1996/97)

Ranking UEFA: 15°

Come si è qualificato: terzo in Spagna

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16)

Ranking UEFA: 16°

Come si è qualificato: terzo in Germania

Passata stagione: ottavi di finale (S1-8tot. contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2019/20)

Highlights fase a gironi: Lipsia - Real Madrid 3-2 

Ranking UEFA: 20°

Come si è qualificato: secondo in Portogallo

Passata stagione: ottavi di finale (S0-1tot. contro Inter)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1986/87, 2003/04)

Ranking UEFA: 23°

Come si è qualificato: secondo in Inghilterra

Passata stagione: ottavi di Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2005/06)

