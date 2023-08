Gol, record, statistiche e citazioni su Miroslav Klose: quanto è stato forte l'attaccante della Germania?

Miroslav Klose è il miglior marcatore di tutti i tempi della Germania, il miglior marcatore di sempre della Coppa del Mondo FIFA nonché un ex leggenda di Kaiserslautern, Bremen, Bayern e Lazio, club coi quali ha trascorso oltre 17 anni di onorata carriera.

Nato in Polonia, Klose è arrivato in Germania all'età di otto anni e ha continuato a riscrivere i libri dei record della sua nazione adottiva. Ha segnato nelle sue prime due presenze nel 2001, ha realizzato tre triplette l'anno successivo, e nel 2014 ha superato Gerd Müller come miglior marcatore della Germania, ritirandosi con 71 presenze dopo aver aiutato la Mannschaft a vincere in Brasile la sua quarta Coppa del Mondo.

L'ultimo gol in nazionale di Klose merita una menzione speciale: nella storica vittoria per 7-1 contro i padroni di casa del Brasile in semifinale, ha portato il suo bottino a 16 gol in quattro tornei della Coppa del Mondo (ha partecipato anche a tre Europei). La sua ultima presenza è stata cinque giorni dopo quella semifinale, nella finale vinta contro l'Argentina.

Molti dei gol di Klose sono stati celebrati nel modo consueto, con la capriola che gli è valsa il soprannome di Salto-Klose. È sempre stato più prolifico con la nazionale che a livello di club, ma ha comunque vinto due doppiette (campionato e coppa) con il Bayern e la Coppa Italia con la Lazio nelle cinque stagioni finali della sua carriera di calciatore.

Guarda tutti i gol di Miroslav Klose in Champions League

Hanno detto di lui

"Miro è sempre stato un ragazzo molto determinato e intelligente. Sapeva leggere il gioco, vedere gli spazi e muoversi con grande intelligenza".

Thomas Müller, ex compagno con la Germania e Bayern

"[Lothar] Matthäus e [Steffen] Effenberg avevano un linguaggio del corpo più forte di Miroslav; Miroslav era troppo umile. Non ha mai fatto il duro, è sempre stato calmo e umile. Si è fatto strada con calma. Anche da giovane era molto intelligente, straordinariamente intelligente. La sua sicurezza nei passaggi e i suoi colpi di testa perfetti erano fonte di ispirazione".

Otto Rehhagel, primo allenatore di Klose al Kaiserslautern

"Klose è un talento eccezionale. Ha tutto ciò che serve a un attaccante di alto livello".

Jürgen Klinsmann, ex Ct Germania

"Miro Klose è un top player. È uno dei più grandi attaccanti che ci siano mai stati. È quel tipo di persona e di sportivo che mette sempre tutto dopo la squadra e il successo".

Joachim Löw, ex Ct Germania

Miroslav Klose festeggia un gol con la Germania a UEFA EURO 2008 AFP/Getty Images

Numeri e statistiche della sua carriera

Nazionale: 137 presenze , 71 gol

Competizioni UEFA per club: 93 presenze, 31 gol

Competizioni nazionali: 575 presenze, 227 gol

Le sue parole

"Ho vissuto seguendo dei principi morali perché molti giovani ci guardano. L'ho fatto come una cosa ovvia. Ho vinto premi per il fair-play, ma questa è la mia natura, il mio carattere. Questo è ciò che sono e non sento il bisogno di nascondere la mia vera identità".

"Forse ho una concezione diversa del termine "stella del calcio". Se tiro qualche pallone dopo l'allenamento, è perfettamente normale che poi lo raccolga".

"Il successo della squadra era e rimane al di sopra di tutto per me".

"Segnare e fare assist sono paragonabili. In entrambi i casi, bisogna avere pazienza e aspettare il momento giusto per combinare la potenza con la massima freddezza".

Statistiche Coppa del Mondo

2002: 5 gol (7 partite)

2006: 5 gol (4)

2010: 4 gol (5)

2014: 2 gol (5)