Candidato a Giocatore dell'Anno UEFA: Erling Haaland

L'uomo dei record del Manchester City, l'attaccante norvegese Erling Haaland, è uno dei tre finalisti del premio di Giocatore dell'Anno UEFA 2022/23.

UEFA.com analizza perché è in corsa con Kevin De Bruyne e Lionel Messi.

I candidati al premio di Giocatore dell'Anno

Perché è stato nominato

Gol, gol e ancora gol. Nella sua prima stagione al City, Haaland è sembrato inarrestabile, come dimostrano le 12 reti in UEFA Champions League – quattro più del secondo classificato, ovvero Mohamed Salah del Liverpool – e le 36 (record) in Premier League.

Highlights finale 2023: Man City - Inter 1-0

La stella norvegese è anche diventato il più giovane e veloce a raggiungere i 35 gol in Champions League, e a fine stagione si è assicurato il triplete: Champions League, Premier League e FA Cup.

2022/23 in numeri

Traguardi

Vincitore UEFA Champions, vincitore Premier League, vincitore FA Cup

UEFA Champions League

Presenze: 11

Gol: 12

Assist: 1

Player of the Match: 1

Erling Haaland: tutti i gol nella Champions League 2022/23

Campionato

Presenze: 37

Gol: 36

Assist: 8

Le tre prestazioni migliori

Manchester City - Lipsia 7-0

Haaland ha dettato legge nel ritorno degli ottavi diventando il terzo calciatore a segnare cinque gol in una singola partita di Champions League dopo Lionel Messi e Luiz Adriano.

Man City - Bayern München 3-0

Il Man City ha messo una ipoteca sulla qualificazione in semifinale già nella gara d'andata interna contro il Bayern, grazie anche a un ispiratissimo Haaland, autore di un assist e di un gol.

Highlights andata: Man City - Bayern 3-0 

Manchester City - Manchester United 6-3

Alla sua prima stagione a Manchester, Haaland ha segnato sei triplette, di cui una nel primo derby contro lo United.