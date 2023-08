Candidato a Giocatore dell'Anno UEFA: Lionel Messi

L'ex attaccante del Paris, Lionel Messi, è uno dei tre finalisti del premio di Giocatore dell'Anno UEFA 2022/23.

UEFA.com vi racconta perché è in lizza con Kevin De Bruyne ed Erling Haaland.

I finalisti del premio di Giocatore dell'Anno

Perché è stato nominato

Sebbene Messi abbia disputato una buona stagione col Paris e abbia chiuso l'annata col secondo titolo di Ligue 1, è stato il suo cammino nella Coppa del Mondo FIFA ad aver incantato tifosi e addetti ai lavori di tutto il mondo.

Lionel Messi Con la Coppa del Mondo Getty Images

Icona della sua generazione, Messi è diventato il primo argentino a sollevare la Coppa del Mondo dopo Diego Armando Maradona, segnando sette gol e vincendo il Pallone d'Oro del torneo come miglior giocatore della fase finale. A marzo è diventato inoltre il terzo giocatore nella storia a raggiungere i 100 gol con la nazionale.

2022/23 in numeri

Traguardi

Vincitore Coppa del Mondo, Pallone d'Oro del Mondiale, Vincitore Ligue 1

UEFA Champions League

Presenze: 7

Gol: 4

Assist: 4

Premi di Player of the Match: 1

Gol e assist di Lionel Messi nella Champions League 2022/23

Campionato

Presenze: 32

Gol: 16

Assist: 16

Le tre migliori partite

Argentina - Australia 2-1

Messi ha aperto le marcature e ha chiuso come Player of the Match di questa sfida degli ottavi del Mondiale risultando decisivo.

Argentina - Francia 3-3

Messi ha segnato il primo gol della finale su rigore e poi ha realizzato la doppietta personale ai supplementari. Ai calci di rigore ha segnato il proprio tiro dal dischetto regalando il trofeo all'Argentina dopo 36 anni.

Highlights: Paris - M. Haifa 7-2 

Paris - Maccabi Haifa 7-2

La stella argentina ha segnato il primo gol del PSG e poi ha realizzato un'altra rete (il 4-1) con un tiro a giro - il suo 129° in Champions League - facendo anche due assist.