Candidato a Giocatore dell'Anno UEFA: Kevin De Bruyne

Il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne è uno dei tre giocatori in lizza per il premio Giocatore dell'Anno UEFA 2022/23.

UEFA.com analizza i motivi per cui è in corsa per il premio insieme a Erling Haaland e Lionel Messi.

Candidati Giocatore dell'Anno UEFA

Perché è stato nominato

Il 32enne ha raggiunto nuove vette completando la sua ottava stagione al City con una storica tripletta di trofei. Il suo club si è infatti assicurato un primo trionfo in Champions League insieme al double in patria.

Highlights finale 2023: Man City 1-0 Inter

De Bruyne ha chiuso la stagione di Premier League con il maggior numero di assist (16) per la terza volta. Ha anche fornito più assist (sette) di qualsiasi altro giocatore nella Champions League 2022/23 – uno in più di Vinícius Júnior del Real Madrid – e ha vinto il premio di Player of the Match in quattro delle sue dieci presenze.

2022/23 in cifre

Traguardi

Vincitore UEFA Champions winner, vincitore Premier League, vincitore FA Cup

UEFA Champions League

Presenze: 10

Gol: 2

Assist: 7

Player of the Match: 4

Gli assist di Kevin De Bruyne nella Champions League 2022/23

Campionato

Presenze: 32

Gol: 7

Assist: 16

Le tre migliori partite

Manchester City - Lipsia 7-0



Germania-Belgio 2-3



Manchester City - Real Madrid 4-0