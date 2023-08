Annunciati i candidati a Giocatore dell'Anno UEFA 2022/23: Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Lionel Messi

La UEFA ha annunciato i nomi dei tre finalisti per il premio di Giocatore dell'Anno UEFA 2022/23.

Candidati Giocatore dell'Anno UEFA 2022/23*

Kevin De Bruyne (Belgio e Manchester City)

Erling Haaland (Norvegia e Manchester City)

Lionel Messi (Argentina e Paris, ora Inter Miami) *Elencati in ordine alfabetico

Il vincitore verrà annunciato durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, che si terrà giovedì 31 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo.

Candidati Allenatore dell'Anno per il calcio maschile

Come è stato selezionato l'elenco?

Un primo elenco di calciatori era stato selezionato dal Gruppo Tecnico di Studio UEFA in base alle loro prestazioni nella stagione 2022/23 sia a livello di club che di nazionale.

I tre finalisti sono stati decretati tramite votazione da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi della UEFA Champions League, della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League 2022/23, insieme agli allenatori delle nazionali maschili delle federazioni affiliate alla UEFA. Ha fatto parte della giuria anche un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media (ESM).

Per la scelta dei finalisti, agli allenatori e ai giornalisti è stato chiesto di selezionare i loro tre migliori giocatori dall'elenco, assegnando loro rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto. Il risultato finale è stata la somma dei voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Gli allenatori non potevano votare per i giocatori della propria squadra.

Gli altri giocatori che hanno ricevuto voti

4 İlkay Gündoğan (Germania e Manchester City, ora Barcellona – 129 punti

5 Rodri (Spagna e Manchester City) – 110 punti

6 Kylian Mbappé (Francia e Paris) – 82 punti

7 Luka Modrić (Croazia e Real Madrid) – 33 punti

8 Marcelo Brozović (Croazia e Inter, ora Al Nassr) – 20 punti

9 Declan Rice (Inghilterra e West Ham, ora Arsenal) – 14 punti

10 Alexis Mac Allister (Argentina e Brighton, ora Liverpool) – 12 punti

11 Jesús Navas (Spagna e Siviglia) – 6 punti

Le candidate al premio Giocatrice dell'Anno e Allenatore dell'Anno per il calcio femminile UEFA verranno annunciate la prossima settimana.