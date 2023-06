Qualificazioni di Champions League: calendario e risultati

Le qualificazioni di UEFA Champions League iniziano con le semifinali del turno preliminare (27 giugno) e si concludono con il ritorno degli spareggi (29 e 30 agosto).

Come funzionano le qualificazioni di Champions League

Turno preliminare

Semifinali (27 giugno)

Atlètic Club d'Escaldes (AND) - Budućnost Podgorica (MNE) 0-3

Tre Penne (SMR) - Breidablik (ISL) 1-7

Finale (30 giugno)

Budućnost Podgorica (MNE) - Breidablik (ISL)

Primo turno di qualificazione

Le partite di andata e ritorno si giocheranno l'11/12 e il 18/19 luglio. Seguiranno le date esatte degli incontri.

Gruppo 1

Häcken (SWE) - The New Saints (WAL)

Ballkani (KOS) - Ludogorets (BUL)

Shamrock Rovers (IRL) - Vincitrice turno preliminare

Žalgiris Vilnius (LTU) - Struga (MKD)

KÍ Klaksvík (FRO) - Ferencváros (HUN)

Gruppo 2

Olimpija Ljubljana (SVN) - Valmiera (LVA)

HJK Helsinki (FIN) - Larne (NIR)

Lincoln Red Imps (GIB) - Qarabağ (AZE)

Raków Czestochowa (POL) - Flora Tallinn (EST)

Slovan Bratislava (SVK) - Swift Hesper (LUX)

Gruppo 3

Farul Constanța (ROU) - Sheriff Tiraspol (MDA)

Hamrun Spartans (MLT) - Maccabi Haifa (ISR)

Urartu (ARM) - Zrinjski (BIH)

Partizani (ALB) - BATE Borisov (BLR)

Astana (KAZ) - Dinamo Tbilisi (GEO)

Secondo turno di qualificazione

Le partite di andata e ritorno si giocheranno il 25/26 luglio e l'1/2 agosto. Seguiranno le date esatte degli incontri

Percorso Campioni

Gruppo 1

Žalgiris Vilnius (LTU) / Struga (MKD) - Galatasaray (TUR)

Ballkani (KOS) / Ludogorets (BUL) - Olimpija Ljubljana (SVN) / Valmiera (LVA)

Raków Czestochowa (POL) / Flora Tallinn (EST) - Lincoln Red Imps (GIB) / Qarabağ (AZE)

Gruppo 2

KÍ Klaksvík (FRO) / Ferencváros (HUN) - Häcken (SWE) / The New Saints (WAL)

HJK Helsinki (FIN) / Larne (NIR) - Molde (NOR)

Shamrock Rovers (IRL) / Vincitrice turno preliminare - Copenhagen (DEN)

Gruppo 3

Farul Constanța (ROU) / Sheriff Tiraspol (MDA) - Hamrun Spartans (MLT) / Maccabi Haifa (ISR)

Aris Limassol (CYP) - Partizani (ALB) / BATE Borisov (BLR)

Urartu (ARM) / Zrinjski (BIH) - Slovan Bratislava (SVK) / Swift Hesper (LUX)

GNK Dinamo (CRO) - Astana (KAZ) / Dinamo Tbilisi (GEO)

Percorso Piazzate

Dnipro-1 (UKR) - Panathinaikos (GRE)

Servette (SUI) - Genk (BEL)

Terzo turno di qualificazione

Il sorteggio del terzo turno di qualificazione si svolge lunedì 24 luglio, con le doppie sfide in programma l'8/9 e il 15 agosto.

Spareggi

Il sorteggio degli spareggi si svolge lunedì 7 agosto, con le doppie sfide in programma il 22/23 e il 29/30 agosto.