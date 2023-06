Grande folla per lo UEFA Champions Festival a Istanbul

Dopo quattro giorni intensi a Istanbul, lo UEFA Champions Festival si è concluso domenica con un concerto di beneficenza per le vittime del terremoto.

In totale, più di 120.000 tifosi sono accorsi all'evento allo Yenikapı Park per assaporare l'atmosfera, divertirsi con le attività presentate dai partner ufficiali della UEFA Champions League e fare un selfie la "coppa dalle grandi orecchie" prima che partisse per la finale di sabato allo Stadio Olimpico Atatürk.

Venerdì sera, Lost Frequencies ha fatto impazzire i tifosi con il suo dj set, dopo un tutto esaurito per il torneo Ultimate Champions. La competizione ha opposto quattro squadre di leggende del calcio, che ancora una volta hanno dimostrato che la classe dura per sempre.

Alla fine, i Challengers di Cafu hanno superato i Fighters di Figo - dopo aver sconfitto i Knights di Nesta e gli All-Stars di Altıntop - con l'ex interista Esteban Cambiasso votato miglior giocatore del torneo.

Brillano le stelle al Champions Festival

Sabato sera sono invece accorsi 30.000 spettatori, che hanno assistito alla finale in diretta sui maxischermi del palco principale.

L'evento si è concluso domenica con un concerto del cantante turco Ferman Akgül insieme alla Can Şengün Orchestra & Friends, per raccogliere fondi per le vittime dei devastanti terremoti di febbraio in Turchia e Siria.