Rodri nominato Giocatore della Stagione di UEFA Champions League 2022/23

Il panel degli Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Rodri, centrocampista del Manchester City, Giocatore della Stagione della UEFA Champions League 2022/23.

Il 26enne ha giocato in tutte le partite del Man City, tranne una, nella stagione vincente in Champions League, segnando due volte. Nella prestazione da Player of the Match della finale, il suo gol è risultato decisivo per conquistare il trofeo.

"È un sogno. Questo momento non accadrà mai più", ha detto a fine partita. “Tutti questi [tifosi del City hanno] aspettato non so quanti anni. Loro se lo meritano, noi lo meritiamo".