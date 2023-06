FedEx Performance Zone 2022/23: primo posto per Erling Haaland

Erling Haaland ha concluso la stagione comodamente in vantaggio nella classifica FedEx Performance dopo aver realizzato 12 gol e un assist in 11 partite di UEFA Champions League.

L'attaccante del Man City è stato il capocannoniere della competizione 2022/23 con cinque gol nella fase a gironi e il resto nella fase a eliminazione diretta.

Il 22enne attaccante è diventato il terzo giocatore a segnare cinque gol in una gara di Champions League, impiegando appena 36 minuti contro il Lipsia agli ottavi. Da allora, campioni del calibro di Mohamed Salah, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé non sono riusciti a tenerne il passo.

In quali partite di Champions League 2022/23 ha segnato Haaland?

Fase a gironi, prima giornata – Sevilla - Man City 0-4: 70 minuti giocati, ⚽⚽(20', 67')

Fase a gironi, seconda giornata – Man City - Dortmund 2-1: 90 min., ⚽ (84')

Fase a gironi, terza giornata – Man City - Copenhagen 5-0: 45 min., ⚽⚽ (7', 32')

Ottavi di finale, ritorno – Man City - Leipzig 7-0: 63 min., ⚽⚽⚽⚽⚽ (22' rig., 24', 45'+2, 53', 57')

Quarti di finale, andata – Man City - Bayern 3-0: 90 min., ⚽ (76')

Quarti di finale, ritorno – Bayern - Man City 1-1: 84 min., ⚽ (57')

Erling Haaland: tutti i gol in Champions League 2022/23

Come ha segnato Haaland in Champions League 2022/23?

Minuti: 845

Gol: 12

> Su azione: 11, su rigore: 1

> Di destro: 4, di sinistro: 7, di testa: 1

> In area: 12, fuori area: 0

Assist: 1

Tiri nello specchio: 26

Tiri fuori dallo specchio: 9

Tiri parati: 6

Pali/traverse: 1



Record e statistiche di Haaland in Champions League

Quanti gol ha segnato Haaland nella stagione 2022/23?

Haaland ha concluso la stagione 2022/23 con 52 gol in 53 partite in tutte le competizioni. Il norvegese ha anche segnato 36 gol in campionato con il City, battendo il precedente record in Premier League stabilito da Andy Cole e Alan Shearer.

È diventato il primo giocatore della massima serie inglese a segnare 50 gol in una stagione in tutte le competizioni dal 1931, quando il City vinse campionato e FA Cup, prima di completare uno storico "treble" superando l'Inter in finale di Champions League.