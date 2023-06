UEFA Champions League: i numeri della stagione 2022/23

2 Per la seconda volta nella storia della UEFA Champions League – tempi supplementari esclusi – sono stati segnati tre gol dal 90° minuto in poi, nella vittoria dell'Atlético Madrid per 2-1 contro il Porto nella fase a gironi. Per coincidenza, la prima occasione ha visto protagoniste le stesse due squadre, con un'altra vittoria rocambolesca dell'Atlético nella scorsa stagione.

3 Con i tre gol contro il Plzeň alla prima giornata, Robert Lewandowski è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta con tre squadre diverse nella competizione: una con il Dortmund, quattro con il Bayern e una con il Barcellona.

3 Il Manchester City è la terza squadra inglese a raggiungere le semifinali di Champions League in tre stagioni consecutive dopo Chelsea e Manchester United dal 2006/07 al 2008/09.

5 Per la prima volta nella loro storia, Milan e Inter si sono affrontate cinque volte in una sola stagione. Le due squadre hanno vinto una volta a testa in Serie A, ma i nerazzurri si sono imposti in Supercoppa Italiana e in entrambe le semifinali di Champions League.

6 Il Bayern ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi per la terza volta in quattro stagioni: è la prima squadra ad aver completato il percorso netto in tre occasioni.

6 Il Benfica è stato eliminato sei volte su sei ai quarti di finale di Champions League.

7 Alla quarta giornata, Mohamed Salah ha segnato la tripletta più veloce nella storia della Champions League, firmando tre gol in meno di sette minuti nel 7-1 tra Liverpool e Rangers.

11 L'Inter è diventata la quarta squadra ad andare in vantaggio di due gol nei primi 11 minuti di una semifinale di Champions League dopo la Juventus contro il Manchester United (1999), il Manchester United contro l'Arsenal (2009) e il Manchester City contro il Real Madrid (2022).

15 Alla quarta giornata, Alexis Sánchez ha raggiunto Arturo Vidal come miglior marcatore cileno di tutti i tempi in Champions League con 15 gol.

15 Il Liverpool è la quarta squadra in assoluto che ha collezionato 15 punti ma è arrivata seconda nel girone.

16 A 16 anni e 343 giorni, il centrocampista del Paris Warren Zaïre-Emery è diventato il giocatore più giovane di sempre a partire titolare in una gara a eliminazione diretta di Champions League, quella persa 1-0 contro il Bayern agli ottavi.

16 Sadio Mané ha sempre vinto nelle ultime 16 partite di Champions League in cui ha segnato. L'ultima partita in è andato in gol ma non ha vinto è stata la finale del 2018 tra Liverpool e Real Madrid.

17 A 17 anni e 149 giorni, Antonio Nusa del Club Brugge è diventato il secondo marcatore più giovane nella storia di Champions League grazie alla rete contro il Porto alla seconda giornata.

18 In questa stagione, Lionel Messi e Karim Benzema sono diventati i primi giocatori a segnare in 18 Champions League consecutive.

19 Il Bayern ha vinto la prima partita delle ultime 19 Champions League, mantenendo la porta inviolata 17 volte.

20 Il Napoli è stato la squadra più prolifica della fase a gironi con 20 gol.

24 Nessuna delle ultime 24 partite di Champions League del Marsiglia è finita in parità.

24 La squadra ceca del Plzeň ha subito 24 gol nella fase a gironi, stabilendo un record negativo.

26 Il Manchester City è imbattuto da 26 partite casalinghe di Champions League (V24 P2, record per una squadra inglese), ovvero dall'1-2 contro il Lione alla prima giornata del 2018/19.

35 Andando a segno contro il Bayern al ritorno dei quarti di finale, Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce (27 partite) e più giovane (22 anni e 272 giorni) a segnare 35 gol in Champions League. Il record precedente era di Ruud van Nistelrooy, che aveva impiegato 42 partite.

36 Il Manchester City ha segnato in tutte le 36 partite casalinghe della fase a gironi di Champions League.

37 37 anni 54 giorni, per la precisione! Luka Modrić è diventato il quinto marcatore più anziano nella storia della Champions League segnando contro il Celtic alla sesta giornata, mentre Edin Džeko lo ha raggiunto nella semifinale di andata tra Inter e Milan. Quest'ultimo è diventato anche il secondo giocatore più anziano a segnare in semifinale dopo Ryan Giggs (37 anni e 148 giorni contro lo Schalke ad aprile 2011).

40 Kylian Mbappé (23 anni e 317 giorni) è diventato il giocatore più giovane a segnare 40 gol in Champions League, battendo il record precedente di Lionel Messi (24 anni e 130 giorni).

44 Il Paris ha segnato nelle ultime 44 partite della fase a gironi di Champions League dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid a novembre 2015.

47 Thiago Silva è diventato il 47° giocatore a collezionare 100 presenze in Champions League, raggiungendo il traguardo alla quarta giornata contro il Milan.

62 Alla quinta giornata, Olivier Giroud è diventato il 62esimo giocatore a segnare 20 gol in Champions League. A 36 anni e 25 giorni, è stato anche il più anziano a raggiungere questo traguardo.

69 Con 69 presenze nella fase a eliminazione diretta di Champions League, Benzema è preceduto solo da Cristiano Ronaldo (85) e Messi (77).

100 Pep Guardiola è diventato appena il terzo allenatore a collezionare 100 vittorie in Champions League dopo Carlo Ancelotti (107) e Sir Alex Ferguson (102).

191 Anche Ancelotti ha stabilito un record, disputando la 191ª partita di Champions League da allenatore in occasione della semifinale di ritorno ed eclissando il record precedente di Ferguson.

304 Nella fase a gironi ci sono stati 304 gol (sette in più della scorsa stagione), per una media di 3,17 a partita.

