Il Festival UEFA Champions apre le porte

I tifosi della UEFA Champions League presenti a Istanbul avranno la possibilità questo fine settimana di scattarsi un selfie con il celebre e iconico trofeo. Giovedì, infatti, ha preso il il via il Festival UEFA Champions a Yenikapı, Etkinlik Alanı.

Il Festival è stato aperto da Mehmet Büyükekşi, presidente della Federazione calcistica turca (TFF), e dall'ex capitano della Turchia, Hamit Altıntop, qualche giorno prima della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, che si giocherà sabato all'Atatürk Olympic Stadium.

"È davvero emozionante ospitare la finale", ha dichiarato Hamit Altıntop.

"Per me è l'evento calcistico più importante del mondo e credo che sarà di ispirazione per le generazioni future. Ospitare a Istanbul i migliori giocatori e le migliori squadre è qualcosa di inestimabile. Spero che anche questa sia una finale molto emozionante come quella del 2005 e che alla fine sia il calcio a vincere".

Il presidente della TFF, Mehmet Büyükekşi, e Hamit Altıntop portano il trofeo UEFA via Getty Images

Il trofeo della Champions League è il cuore pulsante del Festival che durerà fino a domenica. Il festival ospiterà un palcoscenico rotondo posto al centro (a 360 gradi), maglie autografate dai calciatori delle squadre che partecipano alla competizione di questa stagione e iniziative dei partner commerciali della Champions League.

Il campetto Ultimate Champions ospiterà delle partitelle per tutto il weekend - tra cui il torneo di calcio a cinque Ultimate Champions, che si giocherà venerdì e sarà trasmesso in streaming su UEFA.tv e qui a partire dalle ore 14:00 CEST (15:00 ora locale).

Ci saranno quattro squadre: tre composte da leggende della Champions League capitanate rispettivamente da Cafu, Clarence Seedorf e Luís Figo, e un'altra contenente leggende del calcio turco guidate da Hamit Altıntop. L'evento si giocherà nel campo Ultimate Champions Pitch e prevede due semifinali, la finale per il terzo posto e quella per il primo.

I tifosi potranno poi assistere alla partenza del trofeo della Champions League verso l'Atatürk Olympic Stadium durante la FedEx Trophy Departure prevista per le 15:00 (ora locale) di sabato, in vista dell'evento più importante del calcio europeo per club: la finale di Champions League.

Ogni sera ci sarà un concerto sul palco principale: Selin Geçit e Sertab Erener si esibiranno giovedì, la superstar DJ Lost Frequencies venerdì sera, mentre Hey! Douglas sarà sabato pomeriggio. Domenica sul palco principale si terrà un concerto di beneficenza per le vittime dei recenti terremoti. Il concerto sarà presentato da Ferman Akgül, con la Can Şengün Orchestra & Friends a chiudere il Festival.