Occhi puntati su Starball 2023, il pallone ufficiale della finale di Champions League

Superficie termosaldata senza cuciture. Quattro parole che, a prima vista, potrebbero sembrare banali. In realtà, questa frase è più simile a un breve haiku, un verso poetico per descrivere la bellezza di un pallone perfetto. Liscio, sferico, leggiadro e luccicante: è UCL Pro Ball Istanbul.

In altre parole, il pallone della finale. Un oggetto unico in tutti i sensi, perché la finale sarà l'ultima sera in cui potrà essere ammirato su un campo da calcio professionistico.

Ovviamente, adidas ha una lunga storia per quanto riguarda i disegni esclusivi. L'azienda produce pezzi unici dalla stagione 2004/05, quando è stata introdotta l'idea del pallone Finale (che dal 2011/12 viene utilizzato dalla fase a eliminazione diretta in poi). Inizialmente erano il colore e le stelle a cambiare, ma nel 2018/19 si è deciso di lavorare sugli esagoni. L'unica eccezione c'è stata la scorsa stagione, quando il pallone era a stelle grigie su sfondo bianco per portare un messaggio di pace e speranza per l'Ucraina.

UEFA via Getty Images

Nel 2007, quando la finale è stata giocata ad Atene, si è pensato di ispirare il disegno della sfera stellata alla città ospitante, concetto ancora più evidente quest'anno. Inoltre, la tonalità di blu prescelta (royal blue) riecheggia il modello Finale del 2005, quando Istanbul ha ospitato nuovamente la partita più importante dell'anno.

Vale anche la pena dire che l'1% netto di ogni pallone venduto sarà donato all'ente di beneficenza Common Goal, che favorisce il cambiamento sociale e sostiene il calcio di base in tutto il mondo. Quando si parla di UCL Pro Ball Istanbul, la poesia è ovunque.