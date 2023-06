Anitta e Burna Boy si esibiranno nel Pepsi® Kick Off Show della finale di UEFA Champions League 2023

La superstar brasiliana Anitta e il cantante, cantautore e produttore nigeriano disco di platino Burna Boy, si esibiranno al Pepsi® Kick Off Show della finale di UEFA Champions League che vedrà anche la partecipazione di Alesso come special guest.

Nata a Rio, la cantante trentenne ha conquistato per la prima volta la vetta delle classifiche brasiliane nel 2013 con "Zen". Tra le star più popolari di tutta l'America Latina, Anitta è sempre più conosciuta a livello mondiale ed è entrata nei mercati discografici di Stati Uniti, in Europa e oltre.

"Non vedo l'ora di esibirmi insieme a Burna Boy", ha dichiarato. "Regaleremo uno spettacolo imperdibile ai tifosi sugli spalti e in tutto il mondo, quindi assicuratevi di sintonizzarvi il 10 giugno: sarà imperdibile!".

Conosciuto per le sue hit 'Last Last' e 'It's Plenty', Burna Boy porterà la sua energia e le sue vibrazioni soul tipiche dell'afrobeats a milioni di tifosi prima dell'inizio della partita più importante e attesa del mondo.

"Essendo io stesso un grande appassionato di calcio, so che non c'è niente di più grande della UEFA Champions League", ha dichiarato Burna Boy. "Ecco perché sono così entusiasta di esibirmi sul palco Pepsi in occasione della finale di quest'anno. La musica e il calcio sono una combinazione perfetta, quindi sapete già che porterò le ritmo e magia a Istanbul. Il mondo non è pronto per quello che abbiamo in serbo!".

Il cantante svedese Alesso si unirà al duo sul palco come special guest. Lui e Anitta hanno già collaborato per la canzone Is That for Me del 2017.