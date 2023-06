İlkay Gündoğan parla di Inter, Istanbul, Erling Haaland e la prospettiva di vincere la UEFA Champions League

Battuto in finale con il Dortmund nel 2013 e con il Manchester City nel 2021, İlkay Gündoğan ha una terza possibilità di vincere la UEFA Champions League e spera che la sua squadra possa mettere le mani sull'unico grande trofeo che le è sfuggito.

A 32 anni, il centrocampista tedesco ha vinto cinque Premier League con il City, ma spera che Erling Haaland sia il pezzo mancante che lo aiuterà a vincere la coppa per club più ambita nel paese dei suoi genitori.

Giocare la finale a Istanbul

È il paese dei miei genitori, quindi sono molto orgoglioso di giocare questa finale. La mia famiglia e i miei amici non vedono l'ora, e lo stesso vale per me.

La squadra ha una qualità incredibile e giocatori fantastici. Abbiamo anche un grande allenatore che ci mette sempre alla prova tatticamente; continua a portarci a un nuovo livello e ha anche soluzioni ai nostri problemi. Se qualcosa non funziona bene in una particolare partita, ci sono sempre alternative. Se siamo forti mentalmente e abbiamo lo stesso atteggiamento delle ultime settimane, non credo ci siano molte squadre capaci di batterci.

Guarda i festeggiamenti post partita del Manchester City

L'Inter

L'Inter non è arrivata in finale per caso. Ha grandi qualità, anche se quest'anno non le sono bastate per vincere il campionato, ma ha appena vinto la Coppa Italia. È una squadra che sa vincere i trofei ed ha un gioco aggressivo. Forse è più concentrata sulla difesa, ma ha anche qualità in avanti. È una squadra molto stabile.

Di solito non subisce troppi gol, quindi non sarà facile. Sappiamo che probabilmente sarà contenta di lasciarci la palla, starà a noi sfruttarla al meglio. Dobbiamo stare attenti al contropiede e rimanere vigili. Soprattutto in finale può succedere di tutto, quindi dobbiamo essere totalmente concentrati.

Tutti i gol dell'Inter nel cammino verso la finale di Champions League

Erling Haaland

In questo momento potrebbe essere l'attaccante più forte del mondo: ha dato un contributo enorme alla squadra, con la sua forza fisica, la sua mentalità, la sua velocità e ovviamente i suoi gol. Negli ultimi due anni non avevamo un centravanti classico, quindi ne avevamo bisogno per giocare in modo un po' più flessibile, un po' diverso.

Ora sappiamo di avere qualcuno in grado di controllare la palla in area, anche nel gioco aereo. È molto forte di testa e può vincere i duelli con i difensori più fisici. Questo porta il nostro gioco in una dimensione completamente nuova, ci dà una nuova dinamica. In più ha anche una grande mentalità e carattere. Ci ha già aiutato molto, speriamo possa aiutarci anche in finale.

Erling Haaland: tutti i gol in Champions League 2022/23

Pep Guardiola

Guardando i suoi risultati in Spagna con il Barcellona, ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Ho giocato contro di lui per anni con il BVB quando allenava il Bayern. È rimasto tre anni e ha sempre dominato in Bundesliga. La stessa cosa ha fatto al City, vincendo cinque titoli in sette anni nel campionato più difficile del mondo.

Non c'è molto da dire sul suo atteggiamento, sulla sua mentalità o sul suo modo di lavorare, perché è documentato chiaramente nero su bianco. I suoi successi parlano da soli: forse è il miglior allenatore che abbia mai visto, almeno in vita mia.

La voglia del City di vincere la Champions League

Mettiamola così: non credo che ci sia un desiderio più grande per la nostra squadra in questo momento. Non c'è niente che vogliamo di più che vincere la Champions League.

Indovina il risultato della finale con Predictor!