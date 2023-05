Finale di Champions: le statistiche di Manchester City e Inter

L'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul ospita la finale di UEFA Champions League 2023 tra il Manchester City, che cerca di conquistare il trofeo per la prima volta, e i tre volte vincitori dell'Inter.

La marcia di avvicinamento alla finale di Champions League

Anche se il City è appena alla sua seconda finale di Coppa dei Campioni, è la seconda in tre stagioni dopo quella del 2021 persa 1-0 contro i connazionali del Chelsea a Oporto. L'Inter non arrivava in finale dal 2010, quando ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni a Madrid; è la sua sesta presenza in finale e, come il City, la seconda in UEFA Champions League.

I neocampioni della Premier League non hanno mai perso in questa edizione della UEFA Champions League, vincendo sette gare su 12 ed eliminando il Bayern München e i campioni in carica del Real Madrid. Il City potrebbe diventare la 15esima squadra ad alzare il trofeo senza sconfitte e l'ottava nell'era della UEFA Champions League.

L'Inter, vincitrice della Coppa Italia 2022/23, ha subito due sconfitte nel cammino verso la finale, entrambe contro il Bayern all'inizio e alla fine della fase a gironi. Ha vinto quattro delle sei gare a eliminazione diretta, mantenendo la porta inviolata cinque volte.

Questa è la prima sfida assoluta tra le due squadre. È la prima volta da Milan-Liverpool del 2005, unica altra finale di UEFA Champions League giocata a Istanbul, che le due finaliste non si erano mai affrontate nelle competizioni UEFA.

La seconda finale tra Milan e Liverpool del 2007, vinta dai rossoneri per 2-1 ad Atene, è l'ultima delle quattro finali anglo-italiane di Coppa dei Campioni. In campo c'era sempre il Liverpool, che ha totalizzato due vittorie (entrambe ai rigori) e due sconfitte.

Highlights finale di Champions League 2005 a Istanbul: Milan - Liverpool 3-3 (2-3 dcr)

Finali precedenti

Manchester City

Questa è la seconda finale di Coppa dei Campioni per il City:

2020/21: Chelsea - Manchester City 1-0

Ederson, Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Phil Foden, Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez hanno giocato dall'inizio la finale di due anni fa all'Estádio do Dragão. Scott Carson, Nathan Aké, Aymeric Laporte e Rodri sono rimasti in panchina.

Il City potrebbe diventare la 23esima squadra a vincere la Coppa dei Campioni e il primo nome nuovo sulla coppa dopo il trionfo del Chelsea del 2012.

L'Inghilterra ha vinto 14 finali di Coppa dei Campioni in 25 presenze; nell'era della UEFA Champions League ha totalizzato sei vittorie e nove sconfitte. Questa sarà la quinta delle ultime sei finali di UEFA Champions League che vede in gara almeno una squadra di Premier League.

Il City è alla sua terza finale europea. Nella finale di Coppa delle Coppe 1969/70, ha battuto 2-1 la squadra polacca del Górnik Zabrze al Prater Stadion di Vienna.

Guardiola, vincitore con il Barcellona nel 2009 e nel 2011, potrebbe diventare il sesto allenatore ad alzare la Coppa dei Campioni con due squadre diverse dopo Ernst Happel (Feyenoord 1970, Amburgo 1983), Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund 1997, Bayern 2001), José Mourinho (Porto 2004, Inter 2010), Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013) e Carlo Ancelotti (Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014, 2022).

Con la maglia del Dortmund, Gündoğan ha trasformato il rigore nella finale di UEFA Champions League 2013 persa 2-1 contro il Bayern. Solo tre giocatori hanno segnato con squadre diverse in finale di Coppa dei Campioni: Velibor Vasović (Partizan 1966, Ajax 1969), Cristiano Ronaldo (Manchester United 2008, Real Madrid 2014, 2017) e Mario Mandžukić (Bayern 2013, Juventus 2017).

Highlights finale 2021: Man City - Chelsea 0-1

Inter

Il bilancio dell'Inter in finale di Coppa dei Campioni è V3 S2:

1963/64: Inter-Real Madrid 3-1

1964/65: Inter-Benfica 1-0

1966/67: Celtic-Inter 2-1

1971/72: Ajax-Inter 2-0

2009/10: Inter-Bayern 2-0



Con una vittoria, l'Inter arriverebbe a quattro Coppe dei Campioni, al pari dell'Ajax e dietro solo a Real Madrid (14), Milan (sette), Bayern, Liverpool (sei) e Barcellona (cinque). Attualmente, i nerazzurri sono a quota tre insieme al Manchester United.

L'Inter è stata l'ultima squadra italiana a vincere la UEFA Champions League. Solo un club di Serie A ha giocato la finale dopo il trionfo dei nerazzurri di 13 anni fa contro il Bayern: la Juventus, sconfitta nel 2015 e nel 2017.

I club italiani hanno vinto 12 finali di Coppa dei Campioni e ne hanno perse 16. Nell'era della UEFA Champions League, il loro bilancio è di cinque vittorie e otto sconfitte.

I nerazzurri hanno perso la finale di UEFA Europa League 2020 per 3-2 contro il Siviglia, per un bilancio complessivo di V8 S5 nelle finali UEFA.

L'Inter ha vinto tre finali di Coppa UEFA/UEFA Europa League su cinque, due Coppe Intercontinentali su due e ha perso contro l'Atlético de Madrid in Supercoppa UEFA 2010.

Il cammino dell'Inter verso il trionfo in Champions League 2009/10

Statistiche

Manchester City

Questa è la dodicesima partecipazione consecutiva del City in UEFA Champions League. La squadra ha disputato ogni edizione dal 2011/12 in poi.

Contando anche questa edizione, le ultime dieci disputate dal club di Manchester sono proseguite agli ottavi di finale. Il suo miglior traguardo risale alla stagione 2020/21, quando ha raggiunto la sua prima finale e ha perso contro il Chelsea.

Nel 2021/22, il City è arrivato primo nel Gruppo A con 12 punti, uno in più del Paris, dopo quattro vittorie in sei partite. Quindi, ha battuto Sporting CP (5-0 t, 0-0 c) e Atlético de Madrid (1-0 c, 0-0 t) ma è stato eliminato in semifinale dai futuri campioni del Real Madrid.

In questa stagione, il City ha segnato 11 gol e vinto le prime tre partite, suggellando la qualificazione con un pareggio a reti inviolate in casa del Copenaghen alla quarta giornata. Ha pareggiato anche la partita successiva, 0-0 in casa del Borussia Dortmund, ma poi ha vinto 3-1 in casa contro il Siviglia.

La squadra di Guardiola è arrivata prima nel girone di UEFA Champions League per sei stagioni consecutive.

Il City ha pareggiato 1-1 in casa del Lipsia all'andata degli ottavi di finale e ha vinto 7-0 al ritorno con cinque gol di Erling Haaland, terzo giocatore a compiere questa impresa in UEFA Champions League. È stata la vittoria complessiva più ampia di sempre per i Cityzens.

Quindi, ha battuto il Bayern 3-0 all'andata dei quarti e pareggiato 1-1 al ritorno in Germania, mentre in semifinale ha eliminato il Real Madrid (1-1 t, 4-0 c). Il risultato della gara di ritorno rappresenta la più sconfitta più pesante di sempre subita dalle merengues in UEFA Champions League.

Il City ha segnato 14 gol nelle tre vittorie casalinghe della fase a eliminazione diretta, pareggiando tutte e tre le trasferte per 1-1 e arrivando a cinque pareggi consecutivi nella competizione lontano da Manchester.

Haaland ha segnato 12 gol in questa Champions League, quattro in più di qualsiasi altro giocatore, mentre De Bruyne guida la classifica assist con sette. L'attaccante norvegese è stato anche il capocannoniere della competizione 2020/21 con dieci gol per il Borussia Dortmund.

Il City è la squadra più prolifica dell'edizione 2022/23 con 31 gol, cinque in più di Benfica, Madrid e Napoli. L'Inter ne ha segnati 19.

Il 20 maggio, il City ha vinto il terzo titolo consecutivo in Premier League, il quinto in sei stagioni e il nono in assoluto (nonché il settimo dal 2011/12).

È la prima volta che il City affronta una squadra italiana dalla fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20, quando ha vinto 5-1 contro l'Atalanta in casa e ha pareggiato 1-1 a San Siro.

Anche se il City ha vinto tre delle ultime quattro partite contro squadre di Serie A, pareggiando l'altra, ha centrato solo quattro vittorie nelle ultime 12 gare (P5 S3). Il suo bilancio assoluto contro avversarie italiane è V6 P6 S4.

Questa è solo la terza sfida a eliminazione diretta tra il City e una squadra italiana in competizioni UEFA, la prima dal 5-2 complessivo contro il Milan al terzo turno di Coppa UEFA 1978/79. Nell'altra ha perso contro la Juventus al primo turno di Coppa UEFA 1976/77 (1-0 c, 0-2 t).

L'unica trasferta precedente del City in Turchia nelle competizioni UEFA risale alla primissima sfida continentale, al primo turno di Coppa dei Campioni 1968/69. La squadra inglese ha perso 2-1 contro il Fenerbahçe al ritorno ed è uscito con lo stesso risultato complessivo.

Il bilancio del City ai calci di rigore nelle competizioni UEFA è V2 S0:

4-2 contro Midtjylland, secondo turno di qualificazione di Coppa UEFA 2008/09

4-3 contro Aalborg, ottavi di finale di Coppa UEFA 2008/09

Verso la finale: tutti i gol del Manchester City

Inter

Per i nerazzurri è la 16ª partecipazione alla UEFA Champions League e la quinta consecutiva, striscia più lunga da quando, tra il 2002/03 e il 2011/12, vi hanno partecipato per 10 stagioni consecutive. È la 12esima presenza nella fase a eliminazione diretta.

La scorsa edizione, la squadra di Inzaghi ha messo fine alla serie di tre eliminazioni consecutive dalla fase a gironi, arrivando seconda dietro al Real Madrid nel Gruppo D; dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due giornate, l'Inter ha recuperato terreno chiudendo a 10 punti e qualificandosi agli ottavi per la prima volta dal 2011/12.

Il cammino europeo dei nerazzurri però si è interrotto agli ottavi: nonostante la vittoria per 1-0 del ritorno a Liverpool, sono usciti in virtù del 2-0 dell'andata a Milano.

Nel 2021/22, l'Inter si è classificata seconda in Serie A a due punti dal Milan.

In questa stagione, il cammino dell'Inter nel Gruppo C è iniziato e terminato con una sconfitta per 2-0 contro il Bayern. Tuttavia, i nerazzurri sono rimasti imbattuti tra queste sconfitte, raccogliendo 10 punti, tra cui i quattro decisivi contro il Barcellona (1-0 c, 3-3 t), e concludendo con un successo per 4-0 in casa del Viktoria Plzeň alla quinta giornata.

Il club nerazzurro ha poi superato il Porto agli ottavi, vincendo 1-0 a Milano e pareggiando a reti inviolate in Portogallo, e ha superato un'altra squadra portoghese agli ottavi, vincendo 2-0 all'andata in casa del Benfica prima di un 3-3 a Milano (con l'Inter in vantaggio per 3-1 fino all'86').

In semifinale, l'Inter ha poi superato i cugini del Milan vincendo 2-0 in trasferta e 1-0 in casa.

I nerazzurri hanno segnato 199 gol in UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale.

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in otto delle ultime 11 partite di UEFA Champions League, di cui cinque su sei nella fase a eliminazione diretta 2022/23. Tuttavia, ha subito dieci gol in questa edizione, il doppio rispetto al Manchester City.

Dopo la sconfitta agli ottavi di finale della scorsa stagione contro il Liverpool, il bilancio complessivo dell'Inter negli scontri a eliminazione diretta con le squadre inglesi è V6 S6. Le sei sconfitte sono arrivate nelle ultime otto sfide, di cui quattro delle ultime cinque.

Nei tre trionfi in Coppa dei Campioni, i nerazzurri hanno sempre superato una squadra inglese prima di arrivare in finale. Hanno battuto l'Everton al turno preliminare 1963/64 (0-0 t, 1-0 c), il Liverpool in semifinale la stagione successiva (1-3 t, 3-0 c) e il Chelsea agli ottavi di finale 2009/10 (2-1 c, 1-0 t).

La vittoria in casa del Liverpool la scorsa stagione è stata la prima dell'Inter in Inghilterra dopo quella del 2010 in casa del Chelsea.

L'Inter ha vinto sette delle ultime 12 partite contro avversarie di Premier League, perdendo le altre cinque.

L'Inter ha giocato cinque volte in Turchia (V1 P2 S2) e non ha mai vinto nelle ultime quattro. I due precedenti a Istanbul si sono conclusi con un pareggio a reti inviolate contro il Beşiktaş all'andata del primo turno di Coppa UEFA 1987/88, una sfida vinta con un 3-1 complessivo e una sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahçe nella fase a gironi di UEFA Champions League 2007/08. Dunque, i nerazzurri non hanno mai segnato a Istanbul.

Il bilancio dell'Inter ai calci di rigore nelle competizioni UEFA è V2 S2:

5-4 contro Celtic, semifinale di Coppa dei Campioni 1971/72

3-4 contro Aston Villa, primo turno Coppa UEFA 1994/95

5-3 contro Grazer AK, secondo turno Coppa UEFA 1996/97

1-4 contro Schalke, finale di Coppa UEFA 1996/97

Tutti i gol dell'Inter nel cammino verso la finale di Champions League

Collegamenti e curiosità

Con la maglia del City, Edin Džeko ha segnato 72 gol in 189 partite in tutte le competizioni tra il 2011 e il 2015. Ha vinto il titolo in Premier League nel 2011/12, segnando il secondo gol nella decisiva vittoria in rimonta per 3-2 contro il Queens Park Rangers all'ultima giornata, e nel 2013/14, aggiudicandosi anche la FA Cup 2010/11 e la Coppa di Lega 2013/14.

Hanno giocato in Inghilterra anche:

Henrikh Mkhitaryan (Manchester United 2016–18, Arsenal 2018–19)

Matteo Darmian (Manchester United 2015–19)

Romelu Lukaku (Chelsea 2011/12, 2013, 2021/22, West Brom 2012/13 prestito, Everton 2013–17, Manchester United 2017–19)

Il bilancio di Lukaku in 18 partite contro il City è V3 P3 S12. Ha segnato cinque gol, sempre con l'Everton: in particolare, nell'1-1 del 2016/17 al City of Manchester Stadium e nel 4-0 casalingo dello stesso anno al Goodison Park. L'attaccante belga è attualmente in prestito all'Inter dal Chelsea.

Guardiola ha concluso la carriera da giocatore in Italia, vestendo la maglia del Brescia (2001/02, 2003) e della Roma (2002/03).

Inzaghi ha segnato nel 5-0 tra la Lazio e il Brescia di Guardiola il 4 novembre 2001. La Lazio ha vinto anche per 3-1 a Roma contro il Brescia il 17 maggio 2003, penultima partita di Guardiola in Italia.

Uno dei tre gol segnati da Guardiola in Serie A è stato un rigore per il Brescia nella sconfitta per 2-1 in casa dell'Inter del 14 aprile 2002.

Nello staff di Guardiola al City c'è Enzo Maresca, che ha vestito la maglia di Juventus, Bologna, Piacenza, Fiorentina, Sampdoria, Palermo e Verona.

Il portiere nerazzurro André Onana era nelle giovanili del Barcellona tra il 2010 e 2012, quando Guardiola allenava la prima squadra.

Onana, che ha effettuato più parate (45) di qualsiasi altro portiere in questa edizione della UEFA Champions League, è l'unico calciatore di entrambe le squadre ad aver giocato ogni minuto in stagione. Džeko, Mkhitaryan e Lautaro Martínez hanno disputato tutte le 12 partite dell'Inter, così come Bernardo Silva, Gündoğan e Jack Grealish per il City.

Hanno giocato insieme:

John Stones e Romelu Lukaku (Everton 2013–16)

Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku (Chelsea 2013)

İlkay Gündoğan e Henrikh Mkhitaryan (Borussia Dortmund 2013–16)

Compagni di nazionale:

Nathan Aké e Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Paesi Bassi)

İlkay Gündoğan e Robin Gosens (Germania)

Julián Álvarez e Lautaro Martínez, Joaquín Correa (Argentina)

Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku (Belgio)

Álvarez e Martínez hanno vinto la Coppa del Mondo FIFA 2022 con l'Argentina.

Nicolò Barella e Lukaku sono andati a segno nel 2-1 tra Italia e Belgio ai quarti di finale di UEFA EURO 2020. De Bruyne ha giocato per 90 minuti.

Barella ha poi vinto contro la Spagna di Rodri e Aymeric Laporte in semifinale, mentre in finale ha battuto l'Inghilterra di Walker, Stones, Kalvin Phillips e Jack Grealish.

Il 23 marzo, nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024, Walker, Stones, Phillips, Grealish e Foden hanno vinto 2-1 in casa dell'Italia, che schierava Barella e Francesco Acerbi.

Barella ha segnato contro il Belgio di De Bruyne nella finale per il terzo posto di UEFA Nations League 2021 vinta per 2-1.

Gündoğan e Alessandro Bastoni hanno segnato nella gara vinta 5-2 dalla Germania sull'Italia in UEFA Nations League il 14 giugno 2022. Gli azzurri schieravano anche Barella e Federico Dimarco.

Dumfries ha segnato nella vittoria per 4-1 dei Paesi Bassi contro il Belgio di De Bruyne in UEFA Nations League il 3 giugno 2022.

Gosens ha segnato per la Germania nel 4-2 contro il Portogallo di Dias a UEFA EURO 2020. Il difensore del Manchester City ha anche segnato un autogol.