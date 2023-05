Champions League 2022/23: qual è stata la tua partita preferita?

Come sempre, la UEFA Champions League offre partite memorabili e l'edizione 2022/23 non è stata sicuramente da meno. UEFA.com ha selezionato 10 partite che si sono distinte su tutte le altre: qual è stata la tua preferita? Guarda la nostra lista e vota!

Highlights: Barcellona - Inter 3-3

Dopo un'emozionante sfida da sei gol, la squadra di Xavi Hernández si ritrova sull'orlo dell'eliminazione dalla fase a gironi per la seconda stagione consecutiva, nonostante la doppietta nel finale di Robert Lewandowski. Ousmane Dembélé apre le marcature per i padroni di casa, ma Nicolò Barella e Lautaro Martínez ribaltano il punteggio. Quindi, Lewandowski firma il 2-2 e Robin Gosens riporta in vantaggio i nerazzurri, ma l'attaccante polacco pareggia nuovamente al 2' di recupero.

Momento imperdibile: il tiro di Martínez colpisce entrambi i pali prima di infilarsi in rete.

Highlights: Benfica - Juventus 4-3

Il Benfica resiste al tentativo di rimonta della Juventus nel finale, conquistando un posto agli ottavi ed eliminando la Vecchia Signora dalla fase a gironi per la prima volta dal 2013/14. Moise Kean risponde al gol del vantaggio di António Silva per i padroni di casa, ma un rigore di João Mário e le reti di Rafa Silva prima e dopo l'intervallo portano il Benfica sul 4-1. Nonostante i gol di Arkadiusz Milik e Weston McKennie che accendono il finale, i padroni di casa strappano i tre punti.

Momento imperdibile: il primo gol di Rafa Silva mette il Benfica sulla buona strada per la fase a eliminazione diretta.

Highlights: Atlético - Leverkusen 2-2

Yannick Carrasco sbaglia un rigore al 9' di recupero e mette fine alle speranze dell'Atleti di raggiungere gli ottavi di finale. I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per continuare a sognare, ma i gol di Moussa Diaby e Callum Hudson-Odoi prima e dopo quello di Carrasco mandano il club tedesco al riposo in vantaggio. Rodrigo De Paul pareggia per la seconda volta, ma Lukas Hradecky para il tiro dal dischetto di Carrasco all'ultimo minuto e Saúl Ñíguez incorna sulla traversa sulla ribattuta.

Momento imperdibile: l'Atleti si arrende a un Leverkusen che difende a denti stretti.

Highlights: Lipsia - Real Madrid 3-2

Il Real Madrid campione in carica subisce la prima sconfitta della stagione, mentre il Lipsia può continuare a sperare negli ottavi di finale. I gol di Joško Gvardiol e Christopher Nkunku portano i padroni di casa in vantaggio di due gol, ma Vinícius Júnior accorcia verso l'intervallo. Quindi, Timo Werner segna il 3-1 a 9' dalla fine, rendendo inutile il rigore trasformato da Rodrygo nel recupero.

Momento imperdibile: il tiro di Nkunku nel primo tempo si insacca sotto la traversa.

Highlights: Marsiglia - Tottenham 1-2

Il gol della vittoria nel finale di Pierre-Emile Højbjerg conferma il posto degli Spurs nella fase a eliminazione diretta e mette fine alle ambizioni dell'OM. La rete di Chancel Mbemba allo scadere del primo tempo porta gli ospiti a un passo dall'eliminazione, ma Clément Lenglet ripristina la parità. Mentre il Marsiglia spinge in cerca della vittoria che gli serve per qualificarsi, Højbjerg fugge a rete negli ultimi secondi e assicura il primo posto nel Gruppo D alla squadra di Antonio Conte.

Momento imperdibile: il gol della vittoria di Højbjerg scatena una festa selvaggia.

Highlights: Maccabi Haifa - Benfica 1-6

Il Benfica segna cinque gol negli ultimi 31 minuti e relega il Paris al secondo posto nel Gruppo H. Il rigore di Tjaronn Chery vanifica il vantaggio di Gonçalo Ramos, ma gli ospiti dilagano con le reti di Petar Musa, Álex Grimaldo, Rafa Silva, Henrique Araújo e soprattutto João Mário. Grazie a quest'ultimo, il Benfica eguaglia il club francese per numero di punti, classifica avulsa, differenza reti e gol segnati, ma le sue nove reti in trasferta contro le sei del Paris gli regalano il primo posto.

Momento imperdibile: il gol nel finale di João Mário blinda il primo posto del Benfica.

Highlights: Liverpool - Real Madrid 2-5

Il calderone di Anfield ribolle quando l'undici di Jürgen Klopp si porta sul 2-0 in 14 minuti con Darwin Núñez e Mohamed Salah, ma poi il Real straccia il copione. Vinícius Júnior guida la sorprendente rimonta con due gol prima dell'intervallo, mentre il colpo di testa di Éder Militão a inizio ripresa stordisce ulteriormente i padroni di casa. Karim Benzema aggiunge altri due gol in 47 minuti.

Momento imperdibile: l'equilibrio e la precisione di Benzema sul quinto gol del Real Madrid.

Highlights: Man City - Lipsia 7-0

Erling Haaland ha stabilito nuovi record di marcature nella sua prima stagione al City, ma eguagliare il primato di cinque gol in una gara di Champions League deve aver sorpreso anche lui. Le reti, inoltre, arrivano in soli 36 minuti.

Momento imperdibile: lo sguardo quasi incredulo di Haaland dopo il quinto gol personale.

Milan - Inter 0-2 (semifinale di ritorno)

Highlights: Inter - Milan 1-0

L'Inter parte in volata e si porta in vantaggio all'8', quando il calcio d'angolo di Hakan Çalhanoğlu viene girato in rete dal sempre attento Edin Džeko. Tre minuti e arriva il 2-0: sul traversone rasoterra di Federico Dimarco, Lautaro Martínez fa velo e la palla termina a Henrikh Mkhitaryan, che entra in area e raddoppia.

Momento imperdibile: l'impeccabile gesto tecnico di Džeko, che a 37 anni a 54 giorni diventa il secondo marcatore più anziano nelle semifinali del torneo.

Highlights: Man City - Real Madrid 4-0

Una prestazione come se ne vedono poche. Il City domina nel possesso palla fin dall'inizio e si porta sul 2-0 con una doppietta di Bernardo Silva. Il dominio del City è tale che neanche il Real Madrid riesce a fare quello di cui è più capace, ovvero rimontare. Manuel Akanji e Julián Álvarez fissano il punteggio negli ultimi 15 minuti.

Momento imperdibile: anche Guardiola si diverte, incitando il pubblico e alzando i pugni quando la sua squadra si porta sul 3-0. Non un brutto modo di festeggiare le 100 vittorie in Champions League.