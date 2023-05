Anitta si esibirà al Pepsi® Kick Off Show della finale di UEFA Champions League 2023 con Burna Boy

La superstar brasiliana Anitta sarà co-headliner del Pepsi® Kick Off Show della finale di UEFA Champions League 2023, intrattenendo i tifosi insieme a Burna Boy prima della sfida del 10 giugno tra Manchester City e Inter all'Atatürk Olympic Stadium.

Dopo il successo mondiale "Envolver" del 2022, Anitta vive un anno da record, con l'uscita del suo quinto album "Versions Of Me" e una nomination ai GRAMMY come miglior nuovo artista.

Nata a Rio, la cantante trentenne ha conquistato per la prima volta la vetta delle classifiche brasiliane nel 2013 con "Zen". Tra le star più importanti di tutta l'America Latina, Anitta è sempre più conosciuta a livello mondiale grazie ai tour negli Stati Uniti, in Europa e oltre.

Anitta "Sono entusiasta di poter dare finalmente la notizia! Sono felice di partecipare al Pepsi Kick Off Show per la finale di UEFA Champions League e non vedo l'ora di esibirmi insieme a Burna Boy. Regaleremo uno spettacolo imperdibile ai tifosi allo stadio e in tutto il mondo: restate sintonizzati e non perdetevelo!".

Giunto alla settima edizione, il Pepsi® Kick Off Show della finale di UEFA Champions League (precedentemente noto come cerimonia di apertura della UEFA Champions League) unisce musica, sport e cultura in uno spettacolo mozzafiato. Sarà trasmesso in oltre 200 paesi e territori, oltre che su UEFA.com e sui canali ufficiali della UEFA su YouTube e della UEFA Champions League su TikTok.

"Lo spettacolo di questa edizione si preannuncia indimenticabile, con una splendida line-up di artisti pronti a salire sul palco prima della finale di UEFA Champions League a Istanbul", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA. "Siamo orgogliosi della nostra partnership di lungo corso con Pepsi, che ci consente di portare ancora più entusiasmo ai tifosi. Non vediamo l'ora di condividere con tutti il Pepsi Kick Off Show della UEFA Champions League".

Per la prima volta in assoluto, i tifosi hanno la possibilità di partecipare allo spettacolo e possono visitare il canale TikTok @PepsiGlobal per maggiori informazioni.

Gustavo Reyna, senior director global marketing di Pepsi, ha aggiunto: "Ogni anno, siamo orgogliosi di lavorare con i nomi più importanti della musica per offrire un intrattenimento di alto livello ai tifosi di tutto il mondo".

"I protagonisti del Pepsi® Kick Off Show di quest'anno saranno le superstar mondiali Anitta e Burna Boy. Sono due artisti che incarnano la nostra filosofia "Thirsty For More", che celebra la sete di vita delle persone. Non vediamo l'ora di vedere i tifosi partecipare attivamente a questo imperdibile spettacolo attraverso la challenge #PepsiKickOffShow. Sarà uno spettacolo davvero fantastico!".