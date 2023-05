Indovina il risultato della finale di UEFA Champions League con Predictor: puoi vincere una console PS5™ con PlayStation®VR2!

Indovina il risultato della finale di UEFA Champions League: puoi vincere una console PS5™ con PlayStation®VR2.

Gioca a Predictor Champions League

Con l'avvicinarsi della finale del 10 giugno, tre giocatori di Predictor concluderanno la stagione con una grande festa; chi indovinerà il risultato dell'incontro parteciperà infatti a un'estrazione e potrà vincere il grande premio PlayStation.

A Predictor Champions League, vengono assegnati punti indovinando il risultato esatto, il numero di gol in casa, il numero corretto di gol in trasferta e la differenza reti. È possibile totalizzare più punti pronosticando il Player of the Match ufficiale e la prima squadra a segnare.

