Manchester City - Inter, finale di UEFA Champions League: i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie

Dopo un'altra entusiasmante e imprevedibile edizione della UEFA Champions League, rimangono due sole squadre in gara: Manchester City e Inter, che si affronteranno nell'attesissima finale del 10 giugno a Istanbul.

Le due squadre non si sono mai affrontate nelle competizioni UEFA ma hanno molti amici in comune.

Mario Balotelli

Balotelli è stato uno dei giovani più promettenti dell'Inter, con cui ha segnato 28 gol dal 2007 al 2010. Ha anche segnato due gol in Champions League e ha fatto parte di quell'Inter allenata da José Mourinho che nel 2009/10 si è aggiudicata la competizione.

La stessa estate è passato al City e vi è rimasto per due stagioni e mezzo, segnando altri tre gol in Champions League e vincendo Premier League e FA Cup. Balotelli è poi tornato in Italia, ma al Milan, e in seguito ha giocato a Liverpool e Marsiglia.

Mario Balotelli ha vinto la Champions League con l'Inter AFP via Getty Images

Aleksandar Kolarov

Il terzino sinistro ha collezionato 247 presenze con il City 247 in tutte le competizioni dal 2010 al 2017. È stato una delle pedine fondamentali a disposizione di Roberto Mancini, Manuel Pellegrini e (solo all'inizio) Pep Guardiola, vincendo cinque trofei a Manchester. Dopo un periodo alla Roma, Kolarov è passato all'Inter a settembre 2020, collezionando 15 presenze in tutte le competizioni prima di annunciare il ritiro a giugno 2022.

Patrick Vieira

Centrocampista leggendario, il francese è passato all'Inter nel 2006 dopo una sola stagione alla Juventus, che lo aveva acquistato dall'Arsenal. Dopo aver vinto tre scudetti a San Siro, a gennaio 2010 è passato al City, con cui ha vinto la FA Cup la stagione successiva prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Edin Džeko

L'attaccante potrebbe benissimo guidare l'attacco dell'Inter contro la sua ex squadra a Istanbul. Il 37enne bosniaco ha vissuto quattro anni e mezzo ricchi di successi al City (2010-2015), segnando 72 gol in 189 presenze in tutte le competizioni e vincendo due Premier League, una FA Cup e una Coppa di Lega.

Dopo un periodo alla Roma, nel 2021 è passato all'Inter, diventando un elemento importante della squadra. In questa stagione, Džeko ha segnato tre gol in Champions League.

Roberto Mancini

Da allenatore, Mancini ha avuto successo sia all'Inter che al City. Dopo avere iniziato con Fiorentina e Lazio, l'ex attaccante è arrivato a San Siro nel 2004. A Milano ha vinto tre scudetti e due Coppe Italia, passando successivamente al City.

A Manchester ha vinto il primo titolo di Premier League del club nel 2012 dopo la FA Cup della stagione precedente. Dopo meno di nove mesi alla guida del Galatasaray, Mancini è tornato all'Inter nel 2014, ma se n'è andato due anni dopo e ora allena la nazionale italiana, con cui ha vinto EURO 2020.