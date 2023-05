Finale di Champions League: probabili formazioni, dubbi, ballottaggi, infortuni e squalifiche

UEFA.com dà ai fantallenatori del Fantasy Football una piccola mano per costruire la propria formazione in vista della finale di UEFA Champions League, elencando probabili formazioni e dubbi principali dei due allenatori.

Probabile formazione: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland

In dubbio: Aké (bicipite femorale)

Come nel 2021, Pep Guardiola è rimasto fedele al suo 11 titolare nelle ultime fasi di questa stagione, schierando la stessa formazione nel ritorno degli ottavi di finale contro il Lipsia e in entrambe le gare dei quarti di finale contro il Bayern. Kyle Walker, chiamato a sostituire l'infortunato Nathan Aké contro il Real Madrid in semifinale, si è comportato magnificamente e difficilmente perderà la maglia da titolare a Istanbul. Manuel Akanji potrebbe essere quello a saltare se l'olandese dovesse recuperare in tempo per la finale, ma è improbabile che si verifichino ulteriori cambiamenti.

Kyle Walker si è imposto come titolare nelle ultime settimane Manchester City FC via Getty Ima

Probabile formazione: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko

Indisponibile: Škriniar (schiena)

In dubbio: Mkhitaryan (coscia)

Dopo alcuni ritocchi nel corso della stagione, Inzaghi sembra avere le idee chiare sul suo undici titolare: è difficile immaginare qualche modifica alla formazione che ha iniziato entrambe le partite della semifinale. Romelu Lukaku nelle ultime settimane sembra essere tornato al top della forma e potrebbe far passare al suo allenatore un paio di notti insonni per decidere chi affiancare a Lautaro Martínez in avanti. Tra i dubbi del tecnico nerazzurro anche la presenza dal primo minuto di Marcelo Brozović al posto di uno tra Hakan Çalhanoğlu o Henrikh Mkhitaryan, solo se quest'ultimo non dovesse essere al massimo. Stefan de Vrij, Robin Gosens e Joaquín Correa dovrebbero tutti partire dalla panchina.