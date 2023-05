L'arbitro della finale di Champions League: Szymon Marciniak dirigerà la sfida a Istanbul

Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare la finale di UEFA Champions League 2023 tra Manchester City e Inter, che si giocherà sabato 10 giugno all'Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul, in Turchia. La partita avrà inizio alle 21:00 CET (22:00 ora locale).

Marciniak ha diretto otto partite di UEFA Champions League in questa stagione, compreso il ritorno della semifinale tra City e Real Madrid. Questa sarà la sua prima finale di UEFA Champions League come arbitro, dopo aver preso parte alla finale del 2018 come quarto uomo.

Il 42enne lo scorso dicembre ha anche diretto la finale della Coppa del Mondo FIFA tra Argentina e Francia in Qatar.

Marciniak sarà coadiuvato dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo è invece il rumeno Istvan Kovacs. A dirigere il VAR ci sarà Tomasz Kwiatkowski, anch'egli polacco, che sarà assistito dal connazionale Bartosz Frankowski e dal tedesco Marco Fritz.

La squadra arbitrale della finale di UEFA Champions League 2023

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Guardalinee: Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (entrambi POL)

Quarto uomo: Istvan Kovacs (ROM)

Arbitro di riserva: Vasile Florin Marinescu (ROM)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

VAR Assistant: Bartosz Frankowski (POL)

VAR Support: Marco Fritz (GER)