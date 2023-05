Anteprima finale Champions League: Man City - Inter – dove guardarla, orario, probabili formazioni, statistiche

Il Manchester City affronterà l'Inter sabato 10 giugno nella finale di UEFA Champions League.

Riepilogo finale Champions League Quando: sabato 10 giugno (21:00 CET, 22:00 locali)

Dove: Atatürk Olympic Stadium, Istanbul

Cosa: 68ª finale della competizione

Chi: City (vice campione 2021) contro Inter (tre volte campione)

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Dove guardare la finale di Champions League in TV

Scopri dove guardare la finale di UEFA Champions League.

Guida alla partita

Le due squadre si affrontano per la prima volta in Europa con in palio il più prestigioso premio del calcio mondiale per club. A ospitare questo prestigioso incontro sarà l'Atatürk Olimpic Stadium, ovvero lo stadio che ha visto andare in scena una delle più belle, se non la più bella, finale di tutti i tempi.

Il City è ai vertici del calcio mondiale già da parecchio tempo, ma solo una volta è arrivato in finale e non ha mai vinto la competizione. Il suo allenatore Pep Guardiola ha già vinto il trofeo nel 2009 e 2011 e potrebbe entrare nel ristretto ed esclusivo club di allenatori che hanno vinto tre volte la competizione, diventando il sesto a vincerla con due club diversi. In mezzo ai due successi del Barcellona di Guardiola c'è stato quello dell'Inter (il terzo della sua storia). Allora a guidare i nerazzurri c'era José Mourinho, adesso tocca a Simone Inzaghi raccogliere l'eredità?

I grandi gol nelle finali di Champions League

Probabili formazioni

Man City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko

Statistiche

Man City

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVPVVV

Situazione attuale: vincitore della Premier League, finale FA Cup

Inter

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVVVV

Situazione attuale: 3° in Serie A, finale Coppa Italia

Tutti i gol dell'Inter nel cammino sino alla finale di Champions League

Il parere degli esperti

Matthew Howarth, reporter Man City

Visto il modo in cui la squadra di Guardiola ha sconfitto il Bayern e i campioni in carica del Real Madrid, non sorprende che sia considerata da molti come la favorita. C'è qualcosa di ipnotico nel vedere il City travolgere anche gli avversari più forti con una potente combinazione di precisione nei passaggi, pressing feroce e ritmo forsennato. Partite di questo livello sono spesso risolte da margini sottili, ma il City è più agguerrito che mai e se gioca bene come ha fatto finora, potrebbe conquistare la sua prima Champions League.

Vieri Capretta, reporter Inter

L'Inter torna in finale dopo 13 anni, ma in una posizione molto diversa rispetto al 2010: la sensazione è che i nerazzurri abbiano poco da perdere contro questo City. Dal punto di vista tattico, l'Inter è solida dietro e dinamica in avanti, si muove bene come squadra e ha uno stile di gioco abbastanza fisico che richiede un enorme dispendio e il massimo impegno. L'Inter difende come un blocco e attacca come un'unità. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere abile nell'adattarsi all'avversario, quindi possiamo aspettarci una difesa bassa e un gioco in contropiede. Basterà questo a riportare la coppa a Milano?

Il cammino verso la finale: tutti i gol del Man City

Statistiche in finali della competizione

Man City

Bilancio in finale: P1 V0 S1 GF0 GS1

Ultima apparizione: 2021, Chelsea - Man City 1-0

Inter

Bilancio in finale: P5 V3 S2 GF7 GS5

Ultima apparizione: 2010, Inter - Bayern 2-0

Le parole degli allenatori

Josep Guardiola, allenatore Man City: "Quando si raggiunge la finale di Champions League, bisogna festeggiare. Una finale contro una squadra italiana non è sempre il miglior regalo, onestamente. L'Inter è competitiva. Dopo questa vittoria [in semifinale] ci saranno molti elogi, ma abbiamo tempo per prepararci mentalmente".

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Per noi era un sogno, ma ci abbiamo sempre creduto. Sono orgoglioso di essere qui. Nessuno ci ha regalato niente, ci meritiamo tutto quello che abbiamo ottenuto. E ora il sogno di giocare la finale si è avverato. È stato un percorso straordinario e vincere un derby in semifinale è stata una soddisfazione particolare".