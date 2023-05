Finale di Champions League, Man City - Inter: guida alla partita

Il ritorno sul palcoscenico che ha ospitato una delle finali più iconiche di tutti i tempi, una emozionante reunion e un possibile riscatto sono solo alcune delle sottotrame principali della finale di UEFA Champions League 2023 tra Manchester City e Inter.

UEFA.com esamina gli spunti più interessanti della sfida del 10 giugno all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

Istanbul, ricordi del 2005

L'ultima finale disputata a Istanbul è stata quella di 18 anni fa ed è entrata di diritto nell'immaginario collettivo. In una serata dalle mille emozioni, il Liverpool di Rafa Benítez ha messo in atto una straordinaria rimonta dopo essere andato sotto di tre gol e ha battuto il Milan di Carlo Ancelotti ai rigori, conquistando la sua quinta Champions League.

Anche se il suo 2004/05 è stato tormentato dagli infortuni, Filippo Inzaghi era a Istanbul per guardare la partita dagli spalti. "Un blackout di sei minuti nel secondo tempo ci è costato il trofeo", ha dichiarato in seguito. "Non ho potuto aiutare i miei compagni a evitare la sconfitta, è stato frustrante". Ora, suo fratello Simone arriva da una vittoria in semifinale proprio contro i rossoneri e ha la possibilità di rendere più belli i ricordi nella capitale turca per la famiglia Inzaghi.

Quella è stata anche la prima partita ufficiale tra Liverpool e Milan, come nel caso di Man City e Inter quest'anno: non capitava da 18 anni che due squadre si affrontassero per la prima volta in finale di Champions League.

Highlights finale di Champions League 2005 a Istanbul: Milan - Liverpool 3-3 (2-3 dcr)

Pep & Co. contro i fantasmi del passato

All'indomani del trionfo del City in semifinale contro il Real Madrid, Pep Guardiola ha parlato dell'"anno di dolore" che i suoi giocatori hanno dovuto sopportare dopo l'eliminazione nella stessa fase di 12 mesi fa. I Cityzen cercheranno un riscatto simile nella prima finale dopo quella persa contro il Chelsea di Thomas Tuchel all'Estádio do Dragão nel 2021.

Guardiola – che contro l'Inter ha perso le semifinali del 2009/10 – cerca di rivincere la Champions League dopo 12 anni, avendo trionfato con il Barcellona nel 2008/09 e nel 2010/11. In questo modo, diventerebbe appena il quarto allenatore ad alzare la colpa in tre o più occasioni dopo Carlo ncelotti, Bob Paisley e Zinédine Zidane.

Highlights finale 2021: Man City - Chelsea 0-1

Reunion per Dzeko

La finale del 2023 sarà particolarmente emozionante per Edin Džeko, che tra il 2011 e il 2016 ha segnato 72 gol in 189 presenze con i Cityzens. L'attaccante affronterà la sua ex squadra per la prima volta sette anni e mezzo dopo il trasferimento in Italia.

Il quarto gol in Champions League 2022/23 del 37enne bosniaco ha gettato le basi per la vittoria dell'Inter contro il Milan in semifinale. Con un'altra rete contro la squadra di Guardiola, diventerebbe il marcatore più anziano in una finale di Champions League e supererebbe Paolo Maldini, che aveva 36 anni e 333 giorni quando ha aperto le marcature all'Atatürk Olympic Stadium nel 2005.

Highlights: Milan - Inter 0-2

Primo trionfo in vista?

Con una vittoria, il City diventerebbe il 23esimo club a conquistare la Champions League/Coppa dei Campioni. I Cityzens ci sono andati vicino diverse volte negli ultimi anni, raggiungendo quattro semifinali (2015/16, 2020/21, 2021/22 e 2022/23) e una finale (2020/21).

L'Inter, tre volte vincitrice, ha alzato il trofeo per l'ultima volta nel 2010, quando ha battuto il Bayern a Madrid e ha messo fine a un'attesa che durava da 45 anni. I precedenti trionfi nerazzurri erano arrivati con Helenio Herrera nel 1964 e nel 1965: dunque, Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore italiano a portare l'Inter sul tetto d'Europa.