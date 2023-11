Pep Guardiola è il terzo allenatore a festeggiare le 100 vittorie in Champions League

Pep Guardiola ha un motivo in più per festeggiare il 4-0 del Manchester City per 4-0 contro il Real Madrid nella semifinale di ritorno, che gli ha permesso di diventare il terzo allenatore nella storia della UEFA Champions League a collezionare 100 vittorie*.

I successi di Guardiola sono distribuiti tra le tre squadre che ha allenato nella competizione, ovvero Barcellona, Bayern e Manchester City. Solo Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti hanno vinto di più.

Guardiola fa anche parte di un gruppo selezionato che ha vinto la Champions League da giocatore e allenatore, insieme a Frank Rijkaard, Zinédine Zidane e Ancelotti.

Il bilancio di Pep Guardiola da allenatore in UEFA Champions League

SQUADRA PARTITE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE GOL SEGNATI GOL SUBITI Man City 77 51 14 12 183 76 Bayern München 36 23 5 8 87 37 Barcellona 49 30 14 5 116 41 TOTALE 162 104 33 25 386 154

Quali allenatori hanno vinto più partite di UEFA Champions League?

Ancelotti è in cima alla lista, mentre Guardiola ha scavalcato Sir Alex Ferguson al secondo posto alla seconda giornata dell'edizione 2023/24.

ALLENATORE PARTITE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE Carlo Ancelotti 194 110 43 41 Pep Guardiola 162 104 33 25 Sir Alex Ferguson

190 102 49 39 Arsène Wenger 178 82 41 55 José Mourinho 145 77 35 33 Louis van Gaal 95 57 17 21 Jürgen Klopp 100 56 15 29 Rafael Benítez 95 53 21 21

Quali allenatori hanno disputato il maggior numero di partite di UEFA Champions League?

Guardiola è uno dei soli otto allenatori ad aver disputato 100 o più partite nella massima competizione europea per club dal cambio di format del 1992/93. L'unico allenatore in attività che lo precede è Ancelotti.

ALLENATORE PARTITE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE Carlo Ancelotti 194 110 43 41 Sir Alex Ferguson 190 102 49 39 Arsène Wenger 178 82 41 55 Pep Guardiola 162 104 33 25 José Mourinho 145 77 35 33 Mircea Lucescu 115 37 26 52 Massimiliano Allegri 100 45 26 29 Jürgen Klopp 100 56 15 29

*Dalla fase a gironi alla finale di UEFA Champions League dal 1992/93 in poi

Ultimo aggiornamento: 01/11/23