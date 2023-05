Man City-Real Madrid 4-0 (and: 1-1): un City da favola si prende la finale

Sarà il Manchester City a sfidare l'Inter nella finale di UEFA Champions League, il prossimo 10 giugno a Istanbul. Davanti ai loro tifosi, nella semifinale di ritorno, i campioni d'Inghilterra travolgono 4-0 i detentori del Real Madrid e costringono i Blancos di Carlo Ancelotti ad abdicare. A trascinare la squadra di Pep Guardiola, per lunghi tratti devastante, è Bernardo Silva, autore di una super doppietta nel primo tempo prima dei sigilli di Manuel Akanji e Julián Álvarez nella ripresa.

Momenti chiave 13': Courtois si supera sul colpo di testa di Haaland

21': Il portiere dice ancora di no all'attaccante norvegese con un salvataggio spettacolare

23': Bernardo Silva porta in vantaggio i campioni d'Inghilterra con un sinistro sotto misura su illuminante assist di De Bruyne

35': Kroos centra la traversa con un destro da fuori area

37': Bernardo Silva firma il raddoppio con un preciso colpo di testa

76': La deviazione di Éder Militão sul colpo di testa del difensore svizzero Akanji frutta il tris agli inglesi

90'+1': Julián Álvarez, in campo da due minuti, firma il poker sull'assist di un altro nuovo entrato, Foden

La partita in breve: doppio Bernardo, strapotere della squadra di Pep

Bernardo Silva porta in vantaggio il Man City nella super sfida contro il Real AFP via Getty Images

L'avvio dei padroni di casa è veemente e Thibaut Courtois sembra avere un conto aperto con Erling Haaland, desideroso di riscattare la prestazione sotto tono dell'andata e di rimpinguare il suo già cospicuo bottino di rete: i due interventi del portiere della nazionale belga sull'attaccante norvegese ex Borussia Dortmund sono uno più bello dell'altro.

Al 23', però, il Manchester City passa in vantaggio. Verticalizzazione illuminante di Kevin De Bruyne per Bernardo Silva, il portoghese si presenta a tu per tu con il numero 1 anniversario e lo beffa con un astuto sinistro sul primo palo. Il Real Madrid ha un sussulto e Toni Kroos colpisce la traversa con un gran tiro da fuori area. E' l'unico acuto degli spagnoli, che a otto minuti dall'intervallo incassano il secondo gol.

Jack Grealish pesca İlkay Gündoğan che calcia: il destro del capitano è respinto da Éder Militão e il pallone si impenna, Bernardo Silva con un preciso colpo di testa lo mette di nuovo alle spalle di Courtois per il 2-0, che fa impazzire il pubblico di casa. Nella ripresa Ancelotti tenta di scuotere il Real Madrid, che testa i riflessi di Ederson con un'insidiosa punizione mncina del difensore austriaco David Alaba.

Ma i Blancos, che fanno entrare Antonio Rüdiger e Marco Asensio, non riescono a incidere come loro solito. Così, dopo una traversa colpita da Haaland, arriva il tris del Manchester City: sulla punizione dalla sinistra di De Bruyne, il difensore svizzero Manuel Akanji sfiora il pallone di testa e la deviazione di Éder Militão inganna Courtois. Non basta perchè in pieno recupero due nuovi entrati confezionano l'esaltante poker: assist di Phil Foden per Julián Álvarez, che sotto misura batte Courtois e dà al risultato la sua dimensione definitiva.

Il City - in corsa per il treble - fa festa, torna in finale a due anni di distanza dalla sconfitta nel derby inglese di Porto contro il Chelsea: questa volta, Inter permettendo, spera che l'epilogo sia diverso.

Thibaut Courtois salva su Haaland con una parata strepitosa AFP via Getty Images

Manchester City-

PlayStation® Player of the Match: Bernardo Silva (Manchester City)

"Ha segnato due gol importanti, ha garantito grande creatività ma anche un lavoro instancabile per la squadra, con la sua capacità di pressare e recuperare la palla".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Rio Ferdinand, BT Sport "Bisogna rendere omaggio e applaudire quando si vede la classe, quando si vede una prestazione straordinaria a questo livello. Pep Guardiola ha portato questa squadra in una condizione formidabile proprio nel periodo perfetto. Si stanno leccando i baffi ora".

I giocatori del City festeggiano il terzo gol AFP via Getty Images

Statistiche chiave

Carlo Ancelotti ha collezionato la panchina numero 191 nella competizione, superando il precedente primato stabilito da Sir Alex Ferguson.

Il Man City ha vinto gli ultimi 15 incontri casalinghi in tutte le competizioni, segnando 53 reti durante questa serie e subendone appena sette.

Bernardo Silva è diventato il terzo giocatore a segnare due gol in una semifinale di Champions League contro il Real Madrid, dopo Lionel Messi nel 2011 e Robert Lewandowski nel 2013.

Il Real Madrid ha eguagliato la sua sconfitta più pesante di sempre in UEFA Champions League: era già stato sconfitto 4-0 dal Liverpool nel marzo 2009.

Pep Guardiola ha raggiunto la quarta finale di Champions League da allenatore: soltanto Ancelotti (cinque) ne ha collezionate di più nella storia della competizione.

Formazioni

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne (Foden 84'), Gündoğan (Mahrez 79'), Grealish; Haaland (Álvarez 89'). All. Guardiola

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez 80'), Militão, Alaba, Camavinga (Tchouameni 80'); Valverde, Kroos (Asensio 70'), Modrić (Rüdiger 63'); Rodrygo (Ceballos 80'), Benzema, Vinícius Júnior. All. Ancelotti